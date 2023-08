Les employés d’Amazon démissionnent après avoir reçu l’ordre de déménager dans les États

Amazon a déclaré qu’il remboursait toujours les frais de transport en commun des employés dans toutes les grandes régions métropolitaines et fournissait des navettes de banlieue et des navettes universitaires gratuites.

L’entreprise réduit également les coûts ailleurs. Amazon a déclaré qu’il mettra fin l’année prochaine à un avantage qui permet aux employés d’obtenir une boisson gratuite dans les cafés du bureau. L’entreprise a également réduit le montant qu’elle rembourse pour le stationnement et a cessé de fournir des trajets Uber gratuits vers et depuis le travail, ont déclaré les employés.

En mai, Amazon a commencé à exiger que les membres du personnel travaillent dans des bureaux physiques au moins trois jours par semaine, passant d’une politique qui laissait aux gestionnaires individuels le soin de décider de la fréquence à laquelle les membres de l’équipe devaient être au bureau. PDG Andy Jassy a vanté les bienfaits du travail en personne, affirmant que cela conduit à une culture d’entreprise plus forte et à une collaboration entre les employés.

« Ce n’est pas une approche unique, nous avons donc décidé que la meilleure chose à faire était de communiquer directement avec les équipes et les individus concernés pour s’assurer qu’ils obtiennent des informations précises et pertinentes pour eux », a déclaré Munoz dans un déclaration. « Si une personne a l’impression de ne pas disposer des informations dont elle a besoin, nous l’encourageons à en parler avec son partenaire commercial RH ou son responsable. »

Le porte-parole d’Amazon, Rob Munoz, a confirmé la politique de relocalisation et a déclaré qu’elle affectait un petit pourcentage de la main-d’œuvre de l’entreprise. Amazon a déclaré que les emplacements des hubs varient selon l’équipe et que chaque équipe détermine quels emplacements sont leur hub. L’entreprise fournira des indemnités de réinstallation aux employés qui sont invités à déménager.

Dans le cadre de d’Amazon effort agressif pour ramener les employés au bureau, l’entreprise va encore plus loin et exige que certains membres du personnel se déplacent vers un hub central pour être avec leur équipe. Ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se conformer sont obligés de trouver du travail ailleurs, et certains choisissent de démissionner, a appris CNBC.

« Nous savions qu’il y aurait une période d’ajustement, nous avons donc travaillé pour aider les gens à comprendre leurs routines », a déclaré Munoz dans un communiqué. « Avec trois mois à notre actif et beaucoup plus de personnes de retour au bureau, nous réitérons notre attente que les gens rejoignent leurs coéquipiers au moins trois jours au bureau. »

RTO a été un sujet particulièrement épineux, et l’application a été un défi. Amazon a envoyé une notification plus tôt ce mois-ci à certains membres du personnel les informant qu’ils ne « répondaient pas à nos attentes de rejoindre vos collègues au bureau au moins trois jours par semaine », selon une copie de la note consultée par CNBC. « Nous nous attendons à ce que vous commenciez à venir au bureau trois jours ou plus par semaine maintenant. »

Pour les employés concernés par la politique de relocalisation, Amazon leur demande de déménager dans un hub désigné, qui pourrait être Seattle, Arlington, New York, Chicago, San Francisco ou un autre bureau principal. Certains employés y voient un renversement brutal de l’approche de l’entreprise pendant la pandémie, lorsqu’Amazon a intensifié son recrutement en dehors de Seattle et de la Silicon Valley, et s’est engagé à étendre sa présence sur des marchés comme Phoenix, Dallas et San Diego.

Les employés qui ont parlé à CNBC ont déclaré qu’ils considéraient l’exigence de réinstallation comme onéreuse et perturbatrice pour leur vie personnelle. Dans certains cas, les membres du personnel sont invités à quitter l’État, ce qui les obligerait à rompre leur bail ou à transférer leurs enfants dans de nouvelles écoles.

Amazon a informé les employés individuellement du changement, mais l’entreprise n’a diffusé aucune communication officielle à l’ensemble de la main-d’œuvre. Fin juillet, les responsables ont commencé à informer les employés qu’ils devraient bientôt travailler à partir d’un hub principal et qu’ils pouvaient choisir entre déménager, trouver un autre emploi en interne ou démissionner. Certains ont été informés qu’ils avaient 30 à 60 jours pour prendre une décision, ont déclaré les membres du personnel.

Trois employés basés dans des endroits différents – Colorado, Utah et Californie – ont chacun été invités à déménager à Seattle. Ils ont déclaré à CNBC qu’ils avaient choisi de quitter Amazon parce que le déménagement les alourdirait financièrement ou mettrait trop de pression sur leur famille.

Les employés ont déclaré que l’exigence de relocalisation n’avait guère de sens car ils vivaient déjà à distance de marche ou de trajet d’un bureau d’Amazon et travaillaient en personne trois jours par semaine.

Passer à un nouveau poste au sein de l’entreprise est plus facile à dire qu’à faire. Amazon a suspendu les embauches d’entreprises en novembre dernier dans le cadre d’efforts plus larges de réduction des coûts, ce qui signifie qu’il y a moins d’offres d’emploi disponibles. Les membres du personnel ont déclaré à CNBC qu’ils n’étaient pas en mesure de trouver grand-chose, voire rien, dans leur bureau actuel qui soit pertinent pour leur expertise.

Pourtant, c’est une décision difficile de démissionner, car les entreprises, en particulier dans l’industrie technologique, ont réduit leurs effectifs au cours de l’année écoulée pour tenir compte de la hausse de l’inflation et de l’incertitude économique.

La répression d’Amazon conduit à un certain contournement des règles. Dans une histoire la semaine dernière sur certains des changements RTO, Initié ont rapporté que certains employés ont envisagé d’utiliser l’adresse d’un membre de la famille à proximité d’un bureau d’Amazon, ou ont accepté de déménager, puis ont utilisé le temps qui leur avait été accordé pour déménager pour chercher un autre emploi.

L’employé basé au Colorado à qui on a demandé de déménager a déclaré que, en additionnant tout cela, l’exigence de relocalisation et l’effort plus large d’Amazon pour amener les gens au bureau donnent l’impression que le leadership « essaie de rendre le travail moins agréable là-bas ».

