Les employés d’Amazon célèbrent le dépôt de la remorque “Varisu” au bureau, ce qui prouve que Vijay Craze est réel

La vedette de Thalapathy Vijay et Rashmika Mandanna, Varisu, est très attendue par les fans et sa bande-annonce est sortie le 4 janvier. Le réalisateur Vamshi Paidipall sortira en Pongal ce mois-ci. Outre Vijay et Rashmika, R Sarath Kumar, Prakash Raj, Jayasudha, Khushbu, Srikanth, Shaam, Yogi Babu et Sangeetha Krish jouent également dans le film. Les fans sont devenus fous après avoir regardé la bande-annonce qui regorge d’action, de drame et de masala. Une vidéo est apparue où des employés d’un bureau d’Amazon ont fait irruption dans des célébrations sauvages tout en regardant la bande-annonce ensemble.

Les fans peuvent être vus applaudir et hurler, se mettant à danser alors que Vijay entre dans le cadre de la bande-annonce diffusée sur un écran.

Varisu est l’histoire d’un homme qui est le fils d’un magnat des affaires. Il est contraint de reprendre l’empire de son père dans des circonstances défavorables. Deux chansons du film sont déjà sorties. Récemment, les créateurs ont lancé le troisième single de Varisu, Soul of Varisu. La chanson est riche en émotions et a conquis de nombreux cœurs. S Thaman a dévoilé la chanson sur Twitter et a écrit une note réconfortante. Le célèbre compositeur a écrit : « C’est pour toi Amma. Venir serrer vos oreilles pendant des années. Nous aimons tous notre mère en leur dédiant ce morceau Love U Amma.

Les analystes commerciaux prédisent que Varisu fera de bonnes affaires dans des États comme le Tamil Nadu et le Telugu. Il sortira sur les écrans le 12 janvier.

