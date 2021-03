Patrick Pleul / alliance de photos via Getty Images

La nouvelle controverse est centrée sur la suppression par Amazon des profils de centaines de milliers d’employés d’entrepôt d’entrée de gamme.

La semaine dernière, Amazon a apporté des modifications à son répertoire interne du personnel en ligne, supprimant des centaines de milliers de profils d’employés d’entrepôt d’entrée de gamme d’un outil qui permet à tout employé de l’entreprise de voir les noms complets et les photos des autres employés.

Ce qui peut sembler être une décision d’entreprise ordinaire a suscité des spéculations parmi les employés de l’entreprise d’Amazon sur les listes de diffusion internes et les employés d’entrepôt sur des plates-formes comme Reddit qu’Amazon a fait le changement pour décourager la syndicalisation potentielle dans ses entrepôts. Des milliers d’employés des entrepôts d’Amazon en Alabama votent actuellement sur l’opportunité de former un syndicat lors de la première grande élection syndicale américaine de l’histoire de l’entreprise. Un porte-parole d’Amazon a déclaré que l’impulsion de cette décision était de se concentrer sur l’amélioration d’une application différente que les employés de l’entrepôt utilisent plus souvent, et elle a refusé de commenter les spéculations syndicales.

L’annuaire des employés en question est connu sous le nom d’Amazon Phone Tool, qui permet aux employés de tous niveaux de faire des choses comme rechercher d’autres employés n’importe où dans l’entreprise, voir où ils travaillent et afficher la hiérarchie des gestionnaires jusqu’à Jeff Bezos. . L’outil permet également aux employés de créer ou d’accumuler des récompenses et des icônes virtuelles pour tout, de la traversée de la haute saison de magasinage des Fêtes à un quiz sur les principes de leadership de l’entreprise. Auparavant, tous les employés d’entrepôt d’entrée de gamme – connus sous le nom d’associés de niveau 1 dans le langage Amazon – avaient des profils dans cet annuaire et apparaissaient dans les résultats de recherche. Mais depuis la semaine dernière, Amazon les a supprimés.

La porte-parole d’Amazon, Brittany Parmley, a rejeté l’idée que le changement faisait partie d’un programme plus vaste et a déclaré que cette décision était liée au renforcement de l’application pour smartphone que les employés débutants utilisent déjà quotidiennement. L’application affiche aux travailleurs le nom de leur responsable et du responsable du responsable, mais ne leur donne pas d’autres informations sur les employés de leur entrepôt ou ailleurs dans l’entreprise. Le porte-parole a déclaré que la société était en train d’ajouter certains des avantages virtuels à cette application, comme les icônes et les récompenses qui accompagnent un profil Phone Tool.

«Nous mettons simplement en place les bons outils pour les bons emplois», a-t-elle déclaré dans un communiqué. «Nos employés de première ligne disposent désormais de l’application A à Z pour répondre à leurs besoins spécifiques, et elle est optimisée pour une expérience mobile d’abord avec des informations sur la paie, les horaires, les structures d’équipe, les informations sur l’entreprise, etc.

Les employés de première ligne d’Amazon peuvent accéder à l’application de A à Z à partir de leurs propres appareils. D’un autre côté, pour Phone Tool, les employés doivent être connectés au réseau informatique interne d’Amazon soit à partir d’un ordinateur portable d’entreprise, qu’Amazon ne fournit pas aux associés de niveau 1, soit d’une salle de pause d’entrepôt, où les ordinateurs de l’entreprise sont installés. Désormais, même si un associé de niveau 1 accède à cet outil, il ne pourra toujours pas voir ses collègues de niveau 1.

Certains employés actuels et anciens des entreprises et des entrepôts d’Amazon n’achètent pas le raisonnement d’Amazon. Plusieurs personnes qui ont parlé à Recode ont déclaré que Phone Tool est l’un des seuls moyens pour un employé d’Amazon de rechercher les noms de chaque travailleur qui travaille dans un entrepôt Amazon donné.

«C’est le moyen le plus simple d’obtenir un nom complet et une photo des associés», a déclaré un ancien responsable de l’entrepôt d’Amazon à Recode. L’ancien manager a demandé l’anonymat par crainte de représailles.

Ces employés actuels et anciens ont émis l’hypothèse qu’Amazon veut empêcher les travailleurs de transmettre ces informations à des tiers, qu’il s’agisse de représentants syndicaux ou de journalistes. Avec les noms et les photos de tous les travailleurs, les organisateurs syndicaux internes ou externes pourraient avoir plus de facilité à contacter les travailleurs en dehors du travail pour essayer de susciter un soutien à la syndicalisation.

« Il [feels like] un moyen de réduire et de limiter la quantité d’informations que les employés peuvent obtenir sur les autres employés », a déclaré l’ancien responsable de l’entrepôt.

D’autres ont déclaré à Recode que ce n’est qu’un autre signe que, à leur avis, Amazon considère les centaines de milliers d’employés qui choisissent, emballent et expédient des produits comme étant jetables par rapport à ses cols blancs. Il existe une disparité de rémunération évidente et des différences de conditions de travail entre le personnel de l’entreprise et les employés de première ligne, et les effacer du répertoire principal du personnel semble être un autre rappel de cette structure de classe corporative.

« Il les traite encore plus comme jetables et moins que », a déclaré un employé actuel d’Amazon à Recode.

Parmley, le porte-parole d’Amazon, a refusé de commenter la spéculation selon laquelle le changement de Phone Tool serait lié à la syndicalisation.

Au minimum, cependant, cet épisode met en évidence une accumulation de méfiance depuis des années entre des segments de la main-d’œuvre d’Amazon et l’équipe de direction du géant de la technologie sur des questions allant de l’activisme pour le climat aux conditions de travail dans les entrepôts.