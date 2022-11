Les employés d’Adidas s’inquiètent de la conduite de Ye depuis des années, selon un rapport

Le directeur général et d’autres hauts dirigeants de Adidas a discuté des retombées potentielles de sa relation avec Kanye West il y a quatre ans, selon un rapport de Le journal de Wall Street.

Lors d’une présentation en 2018 au conseil d’administration d’Adidas, un groupe d’employés aurait décrit les risques auxquels ils étaient confrontés en interagissant avec West, qui a légalement changé son nom en Ye. La présentation comprenait un certain nombre de stratégies d’atténuation, notamment la rupture des liens avec le créateur de Yeezy, selon le rapport.

Mais les dirigeants d’Adidas n’ont pas rompu les liens lorsque ces préoccupations ont été soulevées et ont plutôt continué à rencontrer Ye pour essayer de conserver le partenariat, qui rapportait près de 2 milliards de dollars par an à Adidas, soit 10 % de ses revenus. selon David Swartz, analyste chez Morningstar. Au cours d’une réunion en septembre de cette année, selon le rapport, Ye a accusé les dirigeants d’Adidas d’avoir volé ses créations et leur a montré un extrait d’une vidéo pour adultes.

Le géant allemand des vêtements de sport a officiellement mis fin à son partenariat avec Ye en octobre après que le musicien eut fait une série de commentaires offensants et antisémites.

“Adidas ne tolère pas l’antisémitisme et tout autre type de discours de haine”, a déclaré la société dans un communiqué. “Les récents commentaires et actions de Ye ont été inacceptables, haineux et dangereux, et ils violent les valeurs de diversité et d’inclusion, de respect mutuel et d’équité de l’entreprise.”

Un mois plus tard, Adidas a annoncé qu’elle enquêtait sur les accusations portées par le personnel concernant la conduite de Ye après une lettre anonyme alléguant des années d’abus.

Le comportement présumé de Ye n’était pas nouveau, selon des employés qui ont parlé au Journal. Certains d’entre eux avaient fait part de leurs inquiétudes à propos de Ye aux dirigeants et aux ressources humaines d’Adidas dès 2018.

“Il n’est actuellement pas clair si les accusations portées dans une lettre anonyme sont vraies”, a déclaré Adidas dans un communiqué jeudi. “Cependant, nous prenons ces allégations très au sérieux et avons pris la décision de lancer immédiatement une enquête indépendante sur l’affaire pour répondre aux allégations.”