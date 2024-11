Les employés accusent la BBC de parti pris pro-israélien – médias — RT World News

Une lettre signée par plus de 100 employés affirme que la couverture de Gaza par la chaîne ne constitue pas un « journalisme juste et précis », rapporte l’Independent.

Des dizaines d’employés de la BBC ont accusé la chaîne publique britannique de faire preuve de parti pris pro-israélien dans sa couverture du conflit à Gaza, a rapporté samedi The Independent. Le journal, citant une lettre qui aurait été envoyée au directeur général de la BBC, Tim Davie, a déclaré que l’appel avait également été publiquement signé par d’autres représentants des médias, notamment la baronne Sayeeda Warsi, qui était auparavant ministre d’État chargée des Affaires étrangères et du Commonwealth.

The Independent a affirmé que des accusations de partialité avaient été portées contre la BBC par 101 membres du personnel, qui ont choisi de ne pas révéler leur identité. La lettre mettrait en évidence un manque de « un journalisme juste et précis fondé sur des preuves dans la couverture de Gaza. » Les employés de la BBC ont exhorté l’organisation à signaler « sans crainte ni faveur » et à « nous nous engageons à nouveau à respecter les normes éditoriales les plus élevées, en mettant l’accent sur l’équité, l’exactitude et l’impartialité. »

La lettre aurait souligné la nécessité de préciser plus clairement dans les reportages de la BBC qu’Israël empêche les journalistes étrangers d’accéder à Gaza, et de fournir plus de contexte historique derrière le conflit israélo-palestinien.

The Independent a cité un employé anonyme de la BBC, qui a signé la lettre, disant que « niveaux de confiance du personnel » sont d'un niveau sans précédent, certains collègues ayant « Ils ont quitté la BBC ces derniers mois parce qu'ils ne croient tout simplement pas que nos reportages sur Israël et la Palestine soient honnêtes. »















Un autre aurait dit au journal qu’ils « nous constatons que nous perdons la confiance du public à travers le monde. » Le signataire anonyme a cité des titres qui laissent souvent de côté Israël, dans une tentative apparente de détourner le blâme.

Un porte-parole de la BBC a rejeté les allégations de partialité, soulignant que la chaîne « se soumet à des normes très élevées et nous nous efforçons d’être à la hauteur de notre responsabilité de fournir les informations les plus fiables et les plus impartiales. »

Entre-temps, en septembre, le Telegraph a publié un rapport faisant état d’un « un schéma de parti pris profondément inquiétant et de multiples violations par la BBC de ses propres directives éditoriales sur l’impartialité, l’équité et l’établissement de la vérité. »

Selon une analyse préparée par un groupe d’avocats et de spécialistes des données, la chaîne a fait preuve de parti pris anti-israélien dans ses émissions à la télévision, à la radio, sur ses podcasts, sur ses sites Web et sur les réseaux sociaux pendant au moins quatre mois à la suite de l’attentat meurtrier. Incursion du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

La BBC a rejeté ces conclusions, remettant en question la fiabilité des outils d’IA utilisés par les chercheurs.