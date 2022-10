Les emplois, une opportunité vitale pour ceux qui paient une dette à la société – Shaw Local

Un pourcentage important du débat politique actuel est centré sur l’avenir de la détention provisoire. Autrement dit, comment traitons-nous les personnes uniquement accusées de crimes, non encore condamnées ?

À l’autre extrémité du spectre de la justice pénale se trouvent ceux qui ont plaidé ou ont été reconnus coupables, condamnés à une peine de prison et qui ont purgé leur peine. On ne parle pas beaucoup de ces gens maintenant, mais cela pourrait changer lors de la prochaine session de veto si Projet de loi interne 3215 passe sa journée au soleil.

Le représentant de l’État Justin Slaughter, D-Chicago, a présenté le projet de loi le 19 février 2021. Il compte maintenant 19 co-sponsors et fait partie du comité du règlement intérieur depuis le 11 avril 2022. Connu sous le nom de Securing All Futures for Equitable Reinvestment in Loi sur les communautés, le plan pourrait créer un programme pilote de crédit d’impôt accordant aux employeurs des crédits d’impôt pour l’embauche de personnes incarcérées.

Les entreprises obtiendraient des crédits d’impôt uniques pour l’embauche et la formation, tandis que les travailleurs recevraient des bons de subvention salariale de 850 $ qui se déplaceraient avec eux si nécessaire.

Le département du revenu a déclaré qu’il ne pouvait pas fournir d’estimation de l’impact fiscal, selon le la page d’accueil du projet de loi sur le site Web de l’Assemblée générale. Bien que le libellé du projet de loi limite le total des crédits à 1,5 milliard de dollars sur six ans, “la législation, telle qu’elle a été présentée, contient de multiples ambiguïtés de rédaction, des erreurs et des définitions incomplètes”, comme le fait de ne pas savoir clairement quels travailleurs seraient éligibles et n’établit pas succinctement le crédit annuel. limites.

La loi sur les communautés SAFER pourrait également se heurter à l’opposition républicaine en raison des parties qui réduisent les fourchettes de peines pour toutes les catégories de crimes et suppriment les peines minimales pour les crimes de classe 4 et les délits de classe A et B. Tel qu’il est rédigé, le projet de loi s’appliquerait rétroactivement, ce qui ouvrirait la porte à de nouveaux appels en matière de condamnation.

De nombreuses dispositions HB 3215 pourraient être difficiles à vendre. Mais le problème central résonne : les personnes qui paient leur dette gagnent par définition une chance de réintégrer la société. Un emploi rémunéré est essentiel à la réacclimatation, et des incitations directes pour les employeurs aideront ceux qui ont eu du mal à trouver des travailleurs volontaires à une époque de volatilité du marché du travail.

