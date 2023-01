Les emplois technologiques les plus durement touchés par les licenciements l’année dernière: rapport

L’industrie technologique a mené les suppressions d’emplois en 2022, totalisant plus de 97 000 annoncées dans l’ensemble du secteur, selon un rapport publié jeudi par la société de services d’outplacement Challenger, Gray & Christmas. C’est une augmentation de 649% par rapport aux près de 13 000 emplois technologiques qui ont été supprimés en 2021, selon le rapport.

Dans l’ensemble, l’année dernière, les employeurs de tous les secteurs ont annoncé leur intention de supprimer près de 364 000 emplois, selon le rapport, soit une augmentation de 13 % par rapport à l’année précédente. Pourtant, le chiffre représente un nombre relativement faible de suppressions d’emplois en un an. Challenger a déclaré qu’il s’agissait de la deuxième plus faible annonce de suppressions d’emplois totales enregistrées depuis qu’il a commencé à les suivre en 1993, la plus faible ayant eu lieu en 2021.

actualités liées à l’investissement

Le rapport intervient alors que les économistes ont mis en garde contre le potentiel d’une récession cette année, qui a mis les travailleurs et les employeurs sur les nerfs. Mercredi, Amazone Le PDG Andy Jassy a confirmé que l’entreprise prévoyait de supprimer plus de 18 000 emplois, ce qui est encore plus élevé que ce que l’entreprise avait annoncé précédemment. Force de vente a également annoncé mercredi qu’il supprimerait 10% de ses effectifs, soit environ 7.000 salariés.

“L’économie globale continue de créer des emplois, même si les employeurs semblent activement planifier un ralentissement”, a déclaré Andrew Challenger, vice-président senior de la société d’outplacement, dans un communiqué accompagnant le rapport. “L’embauche a ralenti alors que les entreprises adoptent une approche prudente à l’approche de 2023.”

Les entreprises technologiques, qui se sont développées rapidement au début de la pandémie alors que les services et les communications se déplaçaient presque entièrement en ligne, ont annoncé l’essentiel des suppressions d’emplois au cours de l’année écoulée alors que les gens reviennent de plus en plus à leurs habitudes d’avant la pandémie.

L’industrie de la fintech a été particulièrement touchée car les crypto-monnaies ont fait face à un ralentissement et les récents scandales ont secoué le secteur. Les plus de 10 000 suppressions d’emplois dans les technologies financières en 2022 représentent une augmentation de 1 670 % par rapport aux 529 annoncées en 2021, a déclaré Challenger.

La réduction des coûts a été citée comme la principale raison des déménagements l’année dernière et a représenté plus de 82 000 des suppressions d’emplois annoncées, selon Challenger. Les conditions du marché ou économiques ont été citées dans le cadre de près de 60 000 des licenciements.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.

REGARDER : Les licenciements dans le secteur de la technologie et les gels d’embauche continuent d’augmenter. Voici un récapitulatif de certains des plus grands noms touchés