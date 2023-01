Les emplois que les gens sont les plus susceptibles de quitter en 2023, selon Payscale

Les membres de la génération Z, les parents qui travaillent et les employés qui travaillent dans leur entreprise depuis moins de cinq ans sont les plus susceptibles de changer d’emploi au début de 2023, selon le rapport.

Près de la moitié (46 %) des travailleurs américains prévoient de chercher un nouvel emploi au cours des six prochains mois, citant les bas salaires comme raison n° 1 de rechercher des pâturages plus verts.

Pour déterminer le classement, Payscale a examiné les taux d’embauche et de démission pour des dizaines de professions du Bureau of Labor Statistics et a demandé à plus de 80 000 répondants s’ils recherchaient activement un nouvel emploi ou prévoyaient de le faire bientôt.

Payscale a également pris en compte les données salariales de plus de 1,1 million de travailleurs américains sur leur site Web publiées entre octobre 2021 et octobre 2022 pour voir où les salaires augmentaient le plus lentement – ​​un facteur déterminant pour les employés quittant leur emploi.

Les retours obligatoires au bureau pourraient entraîner des démissions parmi les travailleurs occupant ces postes, dont beaucoup sont éloignés depuis le début de 2020, a déclaré Lexi Clarke, vice-présidente des personnes chez Payscale.

De nombreuses industries représentées sur la liste, y compris la technologie et les ressources humaines, ont également été mises à rude épreuve ces derniers mois, ajoute Clarke, laissant les travailleurs “particulièrement sensibles” à l’épuisement professionnel et cherchant une issue, surtout si les augmentations de salaire sont maigres et les promotions. ne matérialise pas.

Malgré la crainte persistante d’une récession, Clarke dit que le moment est encore propice pour changer d’emploi, soulignant des licenciements historiquement bas et le fait que les offres d’emploi continuent de dépasser le nombre de travailleurs disponibles pour les combler.

“Nous verrons probablement une légère augmentation du chômage, mais le pourcentage d’augmentation reste à voir”, a déclaré Clarke. “Le nombre d’opportunités professionnelles est encore bien supérieur à ce qu’il était en 2019, ce qui est une indication forte d’un marché du travail compétitif et laisse entendre qu’il y a de fortes chances qu’il continue d’être un marché de candidats en 2023.”

