Les emplois, les prix des maisons et la volatilité du marché sont les préoccupations des clients, selon les conseillers

Daniel Acker | Bloomberg | Getty Images

Avec une inflation élevée et des taux d’intérêt en hausse alimentant la spéculation selon laquelle une récession est à l’horizon, il n’est pas surprenant que les conseillers financiers entendent ces préoccupations de la part de leurs clients. L’inflation d’une année sur l’autre a légèrement diminué en août, passant de 8,5 % en juillet à 8,3 %, mais elle reste bien supérieure au Taux cible de la Réserve fédérale de 2 %. La banque centrale a relevé un taux d’intérêt directeur en septembre de 0,75 point de pourcentage – pour la troisième fois consécutive – pour lutter contre l’inflation, et de nouvelles hausses sont attendues. Nous avons parlé avec des experts du Financial Advisor Council de CNBC pour voir de quoi ils discutaient avec leurs clients. Alors, quelle est la principale inquiétude des clients dans cet environnement économique ? “À quoi ressemblera l’environnement de travail et quel est leur risque en matière de chômage”, a déclaré le planificateur financier agréé Douglas Boneparth, président de Bone Fide Wealth à New York, dont les clients ont en grande partie entre 28 et 42 ans.

Plus de FA Playbook: Voici un aperçu d’autres histoires ayant un impact sur le secteur des conseillers financiers.

“À ce stade, ce sont des spéculations”, a déclaré Boneparth. “Il est difficile de pointer vers des données qui indiquent que nous devons nous inquiéter en ce moment.” Le taux de chômage reste faible : Les données les plus récentes du Bureau of Labor and Statistics des États-Unis indiquent un taux de chômage de 3,7 % pour le mois d’août, en légère hausse par rapport aux 3,5 % de juillet.

Les souvenirs de la Grande Récession persistent

Pourtant, certains clients ont des souvenirs de la Grande Récession de 2008-2009 et des pertes d’emplois généralisées qui l’ont accompagnée. En décembre 2007, avant les difficultés économiques provoquées par la crise financière, le taux de chômage américain était de 5 %, selon le BLS. Il a culminé à 10 % en octobre 2009 — plusieurs mois après la fin officielle de la récession — mais il a fallu attendre 2015 pour qu’il se stabilise à nouveau à 5 %. Boneparth a déclaré que les préoccupations du marché du travail provenaient principalement de clients qui travaillent pour des startups largement liées à la technologie. “Si vous travaillez pour une entreprise financée par du capital-risque et que la dernière levée de fonds que vous avez levé remonte à six mois et que vous entrez dans un environnement de collecte de fonds plus difficile, vous voulez réfléchir à ce risque”, a déclaré Boneparth. Il en va de même pour quelqu’un qui envisage de quitter un emploi sûr pour un emploi à plus haut risque, a-t-il déclaré.

Les prix élevés de l’immobilier génèrent également de l’angoisse

Les prix élevés des maisons – associés à un taux hypothécaire moyen sur 30 ans de 6,8 % au 28 septembre, contre 3,3 % au début de 2022 – suscitent également des inquiétudes. Bien qu’il y ait des signes que le marché du logement se refroidit, les prix élevés et la hausse des taux hypothécaires inquiètent toujours ceux qui cherchent à acheter. L’un des clients du CFP Louis Barajas a récemment déménagé à Miami depuis le sud de la Californie et a découvert un marché du logement qui n’avait pas l’air beaucoup mieux que celui d’où il avait déménagé. À Los Angeles, la maison typique – c’est-à-dire le niveau intermédiaire des maisons – s’est vendue en août pour environ 972 800 $, selon l’indice de valeur des maisons de Zillow. Cela se compare à 356 000 $ à l’échelle nationale.

Dans la région de Miami, les prix des maisons en août ont augmenté de 30,7 % par rapport à l’année précédente, contre 15,8 % pour l’ensemble du pays, selon Zillow. La maison typique de Miami s’est vendue 560 200 $ le mois dernier. “Mon client ne pouvait pas croire à quel point les maisons sont chères à Miami”, a déclaré Barajas, président et associé de MGO Private Wealth à Irvine, en Californie. Le client envisage de retarder l’achat d’une maison dans l’espoir que les prix baissent. “Certains clients se souviennent de la récession de 2008-2009 lorsque la valeur des propriétés a beaucoup chuté”, a déclaré Barajas.

La peur de la volatilité des marchés pèse sur certains clients