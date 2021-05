Les emplois en avril devraient dépasser le million alors que les consommateurs stimulent l’économie

La croissance de l’emploi en avril pourrait dépasser le million, bien que de nombreux postes soient également restés vacants.

Les économistes s’attendent à voir la création d’emplois au cours de chacun des prochains mois de plus d’un million, alors que davantage d’Américains sont vaccinés et que l’économie est en plein essor. Selon Dow Jones, les économistes s’attendent à ce qu’un million d’emplois aient été ajoutés en avril, et le taux de chômage est tombé à 5,8% contre 6% en mars.

« Nous obtiendrons un bon nombre, ce qui est génial. C’est tellement agréable de voir des chiffres encourageants par rapport aux chiffres déchirants que nous avions il y a un an », a déclaré Diane Swonk, économiste en chef chez Grant Thornton.

Avril est le premier mois du deuxième trimestre, qui devrait être le sommet en termes de croissance. Le produit intérieur brut devrait augmenter de 10% ou plus.

«Les vaccinations de masse et l’assouplissement des restrictions commerciales ont probablement soutenu une croissance rapide de l’emploi dans les industries sensibles aux virus, y compris les loisirs et l’hôtellerie, la vente au détail et l’éducation (publique et privée)», notent les économistes de Goldman Sachs. Ils s’attendent à une croissance de l’emploi de 1,3 million.

Le rapport sur l’emploi d’avril est également largement observé sur les marchés en raison de la promesse de la Fed de maintenir sa politique de taux zéro et d’autres mesures d’assouplissement en place jusqu’à ce qu’elle pense que le marché de l’emploi s’est guéri et que l’inflation se redresse. Mais avec les inquiétudes croissantes concernant la hausse de l’inflation, certains investisseurs pensent qu’un marché de l’emploi très solide pourrait être un catalyseur pour la Fed.

« Du point de vue des marchés, je pense que ce serait mauvais pour les marchés si nous voyions une série de chiffres d’un million d’emplois », a déclaré Luke Tilley, économiste en chef chez Wilmington Trust. « Si vous continuez à obtenir cela, cela nous amènera beaucoup plus tôt en termes de la Fed atteignant son objectif de main-d’œuvre. Cela commencerait à effrayer les marchés. »

Lorsque la banque centrale sortira de la marge, on s’attend à ce qu’elle revienne d’abord à son programme d’achat d’obligations de 120 milliards de dollars par mois. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale n’était pas prête à discuter de la modification de ce programme, bien qu’un certain nombre d’observateurs de la Fed s’attendent à une diminution des obligations plus tard cette année ou au début de l’année prochaine.

Toute modification des achats d’obligations serait un précurseur d’une augmentation réelle des taux.