Les emplois du casting de Love Island – de fonctionnaire à conseiller financier à ingénieur en eau

Vous êtes-vous déjà demandé ce que les célibataires sexy de Love Island faisaient pour gagner leur vie avant d’entrer dans la villa ?

Bien que les insulaires vivent actuellement leur meilleure vie à Majorque, de retour au Royaume-Uni, ils doivent continuer leur travail très «normal» de 9 à 5 heures.

Les fans de l’émission ITV2 adorent obtenir autant d’informations sur le casting avant d’entrer dans la villa.

Au fil des ans, ils ont eu une gamme de carrières différentes – des travailleurs de première ligne du NHS au mannequin en passant par les Motorsport Grid Girls.

Cette année, il y a un large éventail, d’un fonctionnaire qui a travaillé sur le système Track and Trace à un ingénieur des eaux costaud.

Jetons donc un œil à notre tour d’horizon…

Sharon Gaffka

Sharon Gaffka, 25 ans – qui est actuellement en couple avec Hugo Hammond – est à la fois intelligente et belle après avoir étudié le droit à l’Université de Birbeck.

L’ancienne reine de beauté travaille maintenant pour le ministère des Transports en tant que chef des opérations.

Elle a travaillé sur le lancement du système voué à l’échec Test and Trace.

En 2018, lorsqu’elle a participé à des concours, elle a été couronnée Miss International Royaume-Uni.

Millie Cour

La bombe blonde Millie, 24 ans, a un sens du style incroyable et cela reflète certainement ce qu’elle fait dans la vie.

La star de télé-réalité – qui est associée au beau gosse gallois Liam – est l’administratrice de l’acheteur de mode.

Parlant de sa carrière, Millie a déclaré : « Je suis assistante d’achat depuis trois ans.

« J’adore mon travail. Tout est lié à la mode. J’ai étudié la mode à l’université.

Lucinda Strafford

La nouvelle fille de Brad, Lucinda, est la propriétaire de la boutique de mode en ligne, The Luxe Range.

Avant de rejoindre l’industrie de la mode, la star de télé-réalité était membre du personnel de cabine.

Avant son emploi actuel, Lucinda était membre du personnel de cabine et a rencontré des visages assez célèbres lors de ses vols.

Elle a déclaré : « J’ai piloté Dannii Minogue, Usain Bolt et Nick Grimshaw. Ils étaient tous si amusants. Ils appuyaient sur le bouton d’appel et me demandaient spécifiquement.

Kaz Kamwi

La nouvelle paire d’amitié d’Aaron Francis, Kaz, est une influenceuse et blogueuse de mode qui compte 209 000 abonnés sur Instagram.

Cela a conduit à des accords avec de grandes entreprises comme Primark et la marque de beauté Iconic London.

Elle a même sorti sa propre gamme avec la société de style de vie SkinnyDip.

Liberty Poole

Brummie lass Liberty travaille comme serveuse chez Nando.

Elle jongle entre son travail et ses études alors qu’elle est à mi-parcours d’un diplôme en marketing à l’Université de Birmingham.

La belle blonde va-t-elle emmener Jake Cornish à un rendez-vous pour travailler à leur retour au Royaume-Uni ?

Chloé Terrier

Chloé, 25 ans, est une responsable du marketing des services financiers qui s’intéresse actuellement à Toby.

La beauté a suscité un tollé avant de se rendre en Espagne lorsqu’elle a déclaré: « J’ai un faible pour un homme marié. J’ai rencontré quelqu’un au travail.

Elle a ajouté dans une promo pour l’émission: « Je pensais que c’était le coup de foudre – jusqu’à ce que mon manager me rappelle sa femme et ses enfants. Cela ne veut pas dire que je ne l’appelle pas ivre la plupart des week-ends.

Interrogée sur les affirmations de The Sun avant de se rendre dans la villa, Chloé a déclaré qu’elle avait « largué » le mec sur place lorsqu’elle a découvert qu’il était marié.

Elle a insisté : « Je n’ai pas eu de liaison – c’est sorti de son contexte.

Faye Hiver

Faye est une responsable des locations du Devon, qui est également bénévole pour Guide Dogs UK pendant son temps libre.

La belle a confié à ITV qu’elle adorait son travail : « Je suis responsable des locations et j’ai une équipe formidable.

« Je sors et fais des évaluations, gagne des affaires pour l’entreprise et je vais faire des visites occasionnelles et trouver des locataires. Mon rôle principal est l’aspect commercial.

« J’adore ça ! En fait, je n’ai pris qu’un congé sabbatique parce que dans mon monde idéal, j’adorerais reprendre le travail.

« J’essaie de faire en sorte que Selling Sunset soit le plus possible. Je suis définitivement là dans les mini-robes, les seins dehors, les fesses dehors, et vous pouvez voir les femmes dire à leur mari : « Tu restes dehors ». C’est tellement amusant. »

Ours en peluche

Hunky Toby a rejoint la villa il y a quelques jours et a déjà provoqué une tempête.

Le joueur de 26 ans est originaire de Manchester et est consultant financier senior.

Liam Redon

Liam est un maçon de 21 ans originaire du Pays de Galles.

La star de télé-réalité rêve de vivre à l’étranger, comme il l’a dit : « Une partie de moi veut être riche et réussir, une partie de moi veut vivre au bord de la plage, diriger un bar, quelque chose à plus petite échelle et être heureux. »

Jake Cornouailles

Weston-super-Mare lad Jake est un ingénieur en eau qui s’occupe de l’approvisionnement en eau potable, de l’évacuation des eaux usées et des eaux usées et de la prévention des dommages causés par les inondations.

Il se décrit un peu comme un « bricoleur », mais a plaisanté : « Je suis un touche-à-tout, mais pas de l’électricité ! Je ne m’approche pas de l’électricité.

Il a l’ambition de posséder plus de propriétés et d’ouvrir son propre restaurant à l’avenir.

Toby Aromolaran

Toby est un footballeur semi-pro de 22 ans originaire d’Essex.

Parlant de sa carrière, il a déclaré à ITV : « Je joue au football depuis que j’ai environ six ans, mais cela a vraiment changé depuis l’année dernière depuis que j’ai rejoint une équipe appelée Hashtag United.

« Ils sont très axés sur les médias sociaux. Tout est sur YouTube, Instagram et Twitter.

« Jouer avec eux m’a vraiment fait retomber amoureux du jeu. »

Hugo Hammond

Hugo est diplômé de l’Université d’Oxford Brookes et est devenu professeur d’éducation physique au secondaire à la Blundell’s School de Devon.

Parlant de son travail, il a déclaré : « J’enseigne l’éducation physique au secondaire. J’adore mon travail. J’aime tous mes sports.

« C’est formidable de pouvoir transmettre cet enthousiasme à être physiquement actif à la jeune génération et j’espère qu’ils ressentent la même chose que je leur enseigne. »

Au cours de ses études, il a également été joueur de cricket pour l’Angleterre PD (Physical Disability).

Brad McClelland

Brad est un ouvrier de 25 ans de Northumberland qui a déclaré que ses collègues le décriraient comme «pas paresseux» mais «énergique».

Il a ajouté: « J’essaie juste de m’en tirer en ne faisant littéralement rien. »





Aaron travaille comme hôte d’événements de luxe, ce qui lui a permis de rencontrer des célébrités et des membres de la famille royale, notamment les princesses Béatrice et Eugénie.

Une source de Love Island a déjà dit Le courrier: « Aaron n’a pas vraiment de prétention à la gloire, c’est juste un gars normal.

« Cependant, son travail signifie qu’il évolue parfois dans des cercles glamour et qu’il reçoit beaucoup d’attention.

« Les patrons pensent qu’il sera un vrai succès dans la maison avec les filles et s’entendra aussi avec les gars. »