Les emplois des entreprises en Inde, en Australie et à Singapour sont dans ces secteurs : LinkedIn

Selon les données recueillies par LinkedIn, les offres d’emploi rémunérées pour les carrières en Australie, en Inde et à Singapour ont augmenté en juin par rapport à il y a un an, les secteurs suivants enregistrant la plus forte croissance :

Cependant, les emplois dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de la construction de Singapour ont tous baissé de plus de 30 %, selon LinkedIn.

1. Hébergement, en hausse de 15 % 2. Transport et logistique, en hausse de 31 % 3. Fournisseurs de divertissement (entreprises impliquées dans des spectacles, des événements et des expositions), en hausse de 100 %

En moyenne, il y a eu une baisse de plus de 50 % des candidatures pour des offres d’emploi rémunérées sur LinkedIn en Australie, en Inde et à Singapour.

“Même si les offres d’emploi augmentent, les travailleurs sont plus sélectifs dans le choix de leur prochain rôle, et donc la concurrence pour les emplois est en moyenne en baisse”, a déclaré Ang.

“Cela signifie que les travailleurs sont en mesure d’exiger plus de travail et ont des attentes plus élevées quant à ce qu’ils veulent dans un emploi – et c’est un signe sain”, a-t-elle ajouté.