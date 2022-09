Bien que le travail à distance soit devenu une option standard pour la plupart des professionnels depuis le début de la pandémie de Covid-19, un modèle de travail flexible différent gagne également du terrain : les emplois de travail depuis n’importe où.

La plupart des politiques de travail à distance n’offrent pas une véritable flexibilité : environ 95 % des emplois à distance ont des exigences géographiques, qu’il s’agisse d’une région, d’un pays, d’un état ou d’une ville spécifique, selon FlexJobs.

Dans un travail de n’importe où, cependant, les employés travaillent “100% à distance, sont indépendants de l’emplacement et, dans de nombreux cas, sont également indépendants d’un fuseau horaire spécifique”, a déclaré Toni Frana, coach de carrière chez FlexJobs, à CNBC Make It.

Pour aider les demandeurs d’emploi à trouver les meilleurs emplois à distance leur permettant de travailler dans le monde entier, FlexJobs a identifié les emplois de travail de n’importe où les plus demandés pour lesquels les entreprises embauchent en analysant sa base de données pour les emplois de travail de n’importe où avec le plus grand volume de publications entre janvier et juin 2022.

Tous les emplois de la liste offrent des opportunités à distance à temps plein ou à temps partiel, n’ont pas de restriction de localisation et ne nécessitent pas de temps au bureau. Voici les 10 emplois les plus demandés pour lesquels les entreprises embauchent (voir la liste complète) ici):

Concepteur de produits Écrivain Chef de produit Assistant exécutif Recruteur Gestionnaire des médias sociaux Responsable Marketing Conception graphique Concepteur UX Développeur WordPress Ingénieur logiciel principal

Les avantages d’un travail de n’importe où – au-delà de la liberté de vivre et de travailler dans différentes parties du monde – peuvent inclure une productivité et un engagement accrus, un impact environnemental plus positif et “la flexibilité de carrière ultime”, déclare Frana.

Le nombre de personnes choisissant de vivre et de travailler à l’étranger est en hausse : Dans un récent Lonely Planet enquête sur plus de 1 400 répondants de six pays (dont les États-Unis et le Mexique), 54 % des travailleurs se sont identifiés comme des “travailleurs de n’importe où”, un nouveau type de nomade numérique qui partage son temps entre le travail à distance et les voyages.

Alors que de plus en plus d’entreprises envisagent d’étendre leur offres de travail à distance – et de plus en plus de pays proposent des visas de travail à distance – Frana s’attend à ce que le nombre d’emplois pouvant être effectués de n’importe où augmente bientôt.

Selon le rapport de FlexJobs, les secteurs qui embauchent actuellement pour le plus grand nombre d’emplois à partir de n’importe où comprennent le marketing, la gestion de projet, le service client et la technologie.

FlexJobs a également identifié les meilleures entreprises qui embauchent actuellement pour le plus grand nombre d’emplois de n’importe où, une liste dominée par les entreprises technologiques et internationales, notamment Airbnb, ConsenSys et la Wikimedia Foundation (voir la liste complète ici).

Si vous espérez décrocher un emploi de n’importe où, mettre en évidence une expérience de travail à distance antérieure et une expertise avec des outils à distance tels que Zoom, Slack, Trello et la suite Google sur votre CV peut vous aider à vous démarquer en tant que candidat, dit Frana.

Être un nomade numérique, bien que passionnant, peut également être une transition difficile à partir d’un travail traditionnel à domicile ou d’un emploi hybride. Avant de vous lancer dans votre quête pour devenir un “travailleur n’importe où”, Frana recommande d’établir un budget pour les frais de déplacement et de rechercher les ressources des entreprises pour leurs employés distants, comme une allocation technologique ou un programme de mentorat virtuel, pour comprendre comment vous seriez soutenu dans votre nouveau rôle.

