Un travailleur d’Arcadia a appelé aujourd’hui Sir Philip Green à vendre son superyacht de 100 millions de livres sterling pour aider le personnel au milieu de l’effondrement de son empire de vente au détail – qui est survenu quelques jours après avoir été photographié en train de marcher dans les rues de Monaco.

Le groupe, qui comprend des marques de grande distribution telles que Topshop, Wallis et Dorothy Perkins, a été plongé dans l’administration hier soir, mettant 13 000 emplois en péril.

Il est également censé déclencher la rupture d’un accord pour sauver Debenhams en difficulté.

JD Sports pourrait se retirer d’un accord de sauvetage pour le grand magasin après l’effondrement d’Arcadia, mettant en péril 12 000 emplois supplémentaires.

Aujourd’hui, un assistant client a déclaré à la BBC qu’il pensait que Sir Philip, dont l’épouse est la propriétaire du groupe Arcadia, devrait vendre son yacht de 100 millions de livres sterling pour aider le personnel.

Un résident de Monaco, Sir Philip, a été vu se détendre dans la principauté française, où il garde le super yacht, pendant le week-end. Il prévoit un séjour de Noël dans une station balnéaire de luxe aux Maldives, selon les rapports.

S’adressant à l’émission de Radio Four Today, sous couvert d’anonymat, le travailleur d’Arcadia a déclaré: « Nous n’avons pas vraiment été informés de ce qui se passe. Tout ce que nous savons, c’est que nous devons continuer à travailler normalement.

Sir Philip Green, photographié avec sa femme Tina, a vu son empire Arcadia s’effondrer sous administration hier soir

Sir Philip, résident de Monaco, a été vu en train de se détendre dans la principauté française, où il garde le super yacht, ce week-end

Un travailleur d’Arcadia a déclaré à la BBC qu’il pensait que Sir Philip Green devrait vendre son superyacht Lionheart (photo: travailleurs à bord du yacht lorsqu’il a été amarré en Italie) afin d’aider le personnel

«J’ai une pension mais je ne suis pas sûr de ce qui va lui arriver. Je pense que nous sommes peut-être sans emploi.

« Je pense qu’il devrait vendre son yacht et prendre de l’argent de sa poche pour aider son personnel, pour s’assurer que les gens ne seront pas sans argent pour Noël. »

Cela intervient alors que les rapports suggèrent que l’avenir de Debenhams est en jeu avec JD Sports prêt à retirer la prise d’un accord de sauvetage au milieu de l’effondrement du groupe de vente au détail Arcadia.

Le groupe JD Sports serait en train de conclure un accord pour acheter la chaîne de grands magasins, qui est sous administration.

Mais l’effondrement d’Arcadia a maintenant menacé de faire dérailler le sauvetage de Debenhams, laissant le sort de 25 000 emplois en jeu.

L’empire de Sir Philip Green possède Topshop, Wallis et Dorothy Perkins – et Arcadia et ses huit marques se sont effondrées dans l’administration hier soir.

Le groupe, qui emploie 13 000 personnes, est la plus grande concession des magasins Debenhams et représente environ 75 millions de livres sterling de ventes.

L’effondrement d’Arcadia pourrait entraîner le grand magasin, car il pourrait maintenant être fermé, risquant de créer 12 000 emplois supplémentaires.

JD Sports, qui a entamé des pourparlers exclusifs pour sauver Debenhams la semaine dernière, reconsidère sa position car l’effondrement d’Arcadia porterait atteinte aux finances des grands magasins.

Il est entendu que les ventes des marques Arcadia représentent environ 5 pour cent du chiffre d’affaires total de Debenhams.

Le groupe Arcadia, qui emploie 13000 personnes, est la plus grande concession des magasins Debenhams (photo) et représente environ 75 millions de livres sterling de ventes.

Les investisseurs ont afflué pour acheter des actions JD hier, poussant ses actions en hausse de 5,8%, ou 43p, à 776,2p, car ils pensent que la prise de contrôle d’une chaîne en difficulté est risquée.

Cela a suivi une journée dramatique qui a vu Arcadia rejeter une offre de prêt de sauvetage de 50 millions de livres sterling de l’amère rival de Green, Mike Ashley, qui dirige House of Fraser et Sports Direct.

Ashley devrait affronter le géant en ligne Boohoo pour acheter les marques bombardées d’Arcadia, Topshop étant susceptible de remporter le prix le plus élevé.

Les experts du commerce de détail ont déclaré hier que Green et sa femme Tina n’avaient pas investi suffisamment dans Outfit, Burton et Miss Selfridge, ou n’avaient pas réussi à créer une entreprise en ligne à succès comme ses rivaux Zara, H&M et Boohoo.

Une dispute a également éclaté hier sur le régime de retraite de l’entreprise après qu’il soit apparu qu’il pourrait y avoir un trou noir de 200 à 250 millions de livres sterling.

Le manque à gagner pourrait entraîner une réduction d’un cinquième des paiements de 10 000 retraités.

En 2017, Green a dû investir 363 millions de livres sterling dans le régime de retraite des travailleurs de BHS à la suite des appels en faveur de sa suppression de son titre de chevalier pour « services au commerce de détail ».

L’ancien ministre de la ville, Lord Myners, a déclaré que Green était « un décapant d’actifs »: « Il n’investit pas dans son entreprise, il les traite. »

Ian Grabiner, le patron d’Arcadia, a déclaré: « Face aux conditions commerciales les plus difficiles que nous ayons jamais connues, les obstacles que nous avons rencontrés étaient bien trop graves. »

Il n’y aura pas de pertes d’emplois immédiates et les magasins continueront d’échanger.