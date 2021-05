Les emplois d’avril ne répondent pas aux attentes. Cinq analystes sur le coup

Les «douleurs de croissance» de l’économie sont pleinement visibles, a déclaré vendredi un analyste de marché à CNBC après que le rapport sur l’emploi d’avril était bien en deçà des attentes.

Les actions ont haussé les épaules alors que les investisseurs espéraient que la Réserve fédérale continuerait à utiliser ses politiques monétaires pour soutenir le rebond économique.

Voici comment cinq observateurs du marché ont répondu aux données:

Nela Richardson, économiste en chef chez ADP, l’a qualifié de « chiffre extrêmement décevant »:

« C’est quelque chose que je pense, juste faire le tour de la corne, personne ne s’y attendait. Mais je pense vraiment que ce que nous voyons dans les données, c’est que l’embauche que nous avons vue en mars était en fait un rappel de travailleurs existants qui avaient été congédiés ou mis à pied. Et donc, il n’a pas ajouté de nouveaux emplois, il a rappelé les travailleurs existants, et il y a évidemment eu un ralentissement ce mois-ci. Nous devrons fouiller dans les chiffres, mais nous nous attendons tous à ce que l’élan se renforce au fil du temps. Il y a quelque chose de structurel, je pense, qui se passe actuellement en ce qui concerne le marché de l’emploi et la façon dont les entreprises repositionnent leurs embauches pour augmenter les marges, réduire les risques et, pour les travailleurs de l’autre côté, réduire les risques pour la santé. il y a des choses structurelles, pas seulement cycliques, en jeu ici, et je pense qu’il faudra un peu plus de temps pour évaluer tout cela parce que ce n’est pas du tout prévu comme un chiffre. «

Kate Moore, responsable de la stratégie thématique de l’équipe Global Allocation de BlackRock, a déclaré que le résultat pourrait profiter à certaines parties du marché boursier:

« Je pense qu’il y a trois choses qui comptent vraiment pour le marché boursier en ce moment, et je regarde la réaction en termes de contrats à terme, mais ce sont les taux, ce sont la politique et ce sont les bénéfices, les bénéfices étant les derniers parce que nous » ont eu des chiffres très forts que le marché ne voulait tout simplement pas vraiment récompenser. Mais je pense que l’histoire des taux – qui, bien sûr, nous voyons ce jeu en ce moment – est d’une importance cruciale, et ensuite la voie L’une des choses que je recherchais dans ce nombre était de savoir si nous allions ou non obtenir une impression incroyablement forte qui allait accélérer le changement de rhétorique de la Fed et également changer le calcul du moment où nous passerions à, dis, 1,75[%] ou 2% sur le 10 ans. On dirait que nous reculons en ce moment et c’est probablement une bonne histoire pour certaines parties du marché boursier qui ont été déclassées en raison de taux plus élevés. «

Sara Malik, directrice des investissements chez Nuveen, a anticipé quelques problèmes pour l’investissement factoriel:

«Il s’agit de difficultés de croissance pour l’économie. Nous venons de terminer le premier trimestre en beauté et il y a un décalage avec les données sur l’emploi, mais … ce que nous constatons, c’est que les facteurs de style ne fonctionnent plus. constamment, ce basculement de la croissance à la valorisation. Et alors que nous arrivons au deuxième trimestre et que nous atteignons un pic de croissance des bénéfices, nous pensons que cela va devenir de plus en plus un problème. Il ne s’agira pas seulement de s’approprier la croissance ou simplement posséder des actions de valeur. Il s’agira d’être plus sélectif et de trouver les entreprises qui peuvent vraiment bénéficier de bénéfices plus élevés, car les investisseurs deviennent nerveux et toute mauvaise nouvelle, comme nous l’avons vu avec les commentaires de Yellen cette semaine, prend[s] le marché à la baisse et cela continuera à se produire car les valorisations sont élevées pour ce marché. «

Jason Furman, ancien président du Council of Economic Advisers, a découvert des problèmes sur plusieurs fronts sur le marché du travail:

«C’est un marché du travail qui manque de 10 millions d’emplois par rapport à ce qu’il devrait être. Mais contrairement aux pénuries normales que nous connaissons, je pense qu’il s’agit tout autant d’une pénurie de main-d’œuvre que d’une pénurie de demande de main-d’œuvre. Nous avons des offres d’emploi à des niveaux records. Nous avons des travailleurs qui votent avec leur confiance dans les marchés du travail où les taux de démissions sont presque records. Si vous regardez le mois d’avril, il semble qu’il y avait environ 1,1 chômeurs pour chaque offre d’emploi. Donc, il y a beaucoup d’emplois là-bas, il n’y a tout simplement pas assez de main-d’œuvre. Il n’y a pas non plus assez de demande de main-d’œuvre. Donc, l’espoir pour les prochains mois alors que l’économie continue de rouvrir, alors que les vaccins réussissent et font leur magie [is] que nous allons voir une forte augmentation de l’offre de main-d’œuvre et que nous verrons une forte augmentation de la demande de main-d’œuvre et ceux-ci seront bien assortis. C’est le scénario Boucle d’or. Mais en ce moment, nous avons à la fois des problèmes d’offre et de demande. «

Lori Heinel, directrice des investissements mondiaux chez State Street Global Advisors, a exhorté les investisseurs à se concentrer sur le long terme:

« Nous ne voulons pas trop en faire [Friday] et … notre vision à plus long terme est que nous sommes dans une phase de reprise. Nous sommes dans une phase procyclique. Nous pensons que cette reprise est intacte et que cela va soutenir ce commerce reflationniste. Mais clairement, les gens sont très nerveux en ce moment. Le marché a fonctionné de façon assez spectaculaire au cours de la première partie de l’année, il n’est donc pas surprenant de voir des gens prendre peut-être un peu de profit ici, prendre un peu de répit ici. Mais nous avons toujours pensé que c’était vraiment une histoire de deux ans, pas un sprint en 2021, donc, notre opinion est que c’est toujours un point d’entrée attrayant pour les actions, mais peu susceptible d’obtenir le genre de gains démesurés dans le courte période de temps que nous avons vu depuis le début de l’année. «

