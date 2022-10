Les emplois dans les énergies propres sont de plus en plus demandés

Dans le cadre des efforts visant à atteindre les objectifs mondiaux en matière d’émissions, les économies du monde entier, en particulier au Canada, connaissent une transition vers l’expansion des emplois dans le secteur de l’environnement.

La nécessité de pourvoir des emplois dans le domaine de l’énergie propre est devenue une nécessité afin d’atteindre les objectifs mondiaux d’émissions fixés par l’Accord de Paris de 2015.

Un rapport des Nations Unies publié cette semaine indique que l’approvisionnement en électricité à partir de sources d’énergie propres doit doubler au cours des huit prochaines années si le monde vise à rester sous l’objectif de 1,5 ° C de réchauffement des températures.

Le directeur de la recherche chez ECO Canada, Geni Peters, affirme que cette transition verte est exactement ce qui est à la hausse, que les entreprises se concentrent sur l’énergie propre ou non.

“Je pense qu’une chose qui est également ressortie est que l’économie dans son ensemble se verdit lentement. Ainsi, quel que soit le secteur dans lequel un travailleur est employé, il constatera qu’il sera de plus en plus exigeant qu’il se familiarise avec les réglementations et les politiques environnementales », a déclaré Peters lors d’un entretien téléphonique avec CTVNews.ca sur Mercredi.

Peters a déclaré qu’un nouveau travail émergeant des efforts pour stimuler l’économie verte est celui des conseillers en énergie, ce qui implique de consulter de grandes entreprises dans les domaines de la technologie, de la construction ou de l’ingénierie sur la façon de gérer la consommation d’énergie.

« Nous avons une très forte demande de conseillers en énergie partout au Canada pour nous aider à déterminer le niveau d’efficacité énergétique de notre parc immobilier actuel afin que nous puissions ensuite améliorer cela, réduire notre consommation d’énergie dans le secteur du bâtiment et améliorer notre empreinte carbone », dit-elle.

Selon les perspectives de main-d’œuvre d’ECO Canada, 1 travailleur canadien sur 26 avait un emploi vert et la main-d’œuvre du secteur de l’environnement a augmenté de 5 % en 2020. D’ici 2025, la croissance de l’emploi et les départs à la retraite représenteront environ 173 000 créations nettes d’emplois en environnement.

Un rapport de 2021 de Clean Energy Canada estime que d’ici 2030, il y aura 639 200 emplois dans le domaine de l’énergie propre, soit une augmentation de près de 50 % par rapport à 2020, où 430 500 emplois avaient été signalés.

Parmi les industries à la croissance la plus rapide dans le domaine de l’énergie propre, la technologie des véhicules électriques devrait augmenter de 39 % par an. Sarah Miller, associée de recherche à l’Institut canadien du climat, a déclaré que ces emplois dans le domaine de la technologie et de l’électricité font partie des secteurs qui peuvent s’attendre à des opportunités économiques avec le passage à une énergie plus propre.

« Les secteurs qui voient d’importantes opportunités économiques comprennent l’électricité à faible émission de carbone, la technologie du bâtiment, la batterie, le stockage, les biocarburants ; tous ces types de secteurs pourraient bénéficier du passage au net zéro », a déclaré Miller lors d’un entretien téléphonique mercredi.

Plusieurs emplois ont été gravement touchés par les impacts globaux du changement climatique, tels que les phénomènes météorologiques extrêmes et la hausse des températures. Cependant, Miller dit qu’il y a encore de l’espoir pour ces secteurs comme la construction et l’agriculture qui pourraient voir certains avantages.

“Nous voyons la construction bénéficier de l’augmentation des impacts climatiques en raison de la nécessité de réparer et de remplacer prématurément les infrastructures endommagées”, a déclaré Sara Miller, associée de recherche à l’Institut canadien du climat.

COMBLER L’ÉCART EN MATIÈRE D’ÉDUCATION

Alors que les emplois environnementaux connaîtront un besoin accru à l’avenir, les possibilités d’éducation pourraient ne pas répondre à la demande de travailleurs sans les bonnes compétences pour occuper ces postes, a déclaré Miller.

“Nous avons encore besoin de voir beaucoup plus d’investissements et plus de détails politiques sur la transition de la main-d’œuvre et la préparation de la main-d’œuvre”, a-t-elle déclaré.

Le gouvernement fédéral a déjà financé et créé des programmes pour créer plus d’emplois dans la main-d’œuvre environnementale. Pas plus tard que cette semaine, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un investissement de 222 millions de dollars pour une société minière québécoise afin d’augmenter la production de lithium, de titane et de scandium ; minéraux présents dans les véhicules électriques et les batteries.

Néanmoins, Peters a déclaré qu’il fallait investir davantage dans les programmes éducatifs pour former des Canadiens qui pourraient être prêts à travailler dans le secteur de l’environnement mais qui n’ont pas toutes les compétences dont ils ont besoin.

Parmi les obstacles, certains travailleurs ont besoin d’une aide de transition s’ils changent de carrière et ont besoin d’aide pour transférer leurs compétences. D’autres qui ont des connaissances sur les sciences ou les politiques environnementales, par exemple, pourraient ne pas avoir les compétences en gestion pour diriger de grandes équipes.

Peters dit qu’en offrant à ces travailleurs une formation appropriée par le biais de programmes coopératifs accessibles, on peut, au fil du temps, aider à faciliter la transition verte du Canada.

“Ce n’est pas une solution à court terme, mais c’est quelque chose dont le gouvernement est conscient que la construction de ces voies et la fourniture de transitions plus fluides des rôles non environnementaux aux rôles environnementaux seront vraiment essentielles pour atteindre nos objectifs”, a déclaré Peters.