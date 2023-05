Les emplois à la croissance la plus rapide qui ne nécessitent pas de baccalauréat, selon LinkedIn

De plus en plus d’entreprises suppriment leurs exigences en matière de diplômes, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les personnes qui sautent l’université de décrocher des emplois compétitifs et bien rémunérés.

Selon une étude récente de ZipRecruiter.

D’ici 2030, le Bureau of Labor Statistics prévoit qu’environ 60% de tous les nouveaux emplois dans l’économie seront dans des professions qui ne nécessitent pas d’associé, de licence ou de diplôme d’études supérieures.

Pour trouver les industries où les opportunités se développent le plus pour les candidats sans licence, scientifiques des données chez LinkedIn a analysé des millions de profils de membres et de descriptions d’offres d’emploi partagées sur la plateforme entre 2021 et 2023. Pour ce rapport, un « diplômé non-bachelor » a été défini comme quelqu’un qui a obtenu son diplôme d’études secondaires, a un diplôme d’associé ou a terminé un apprentissage se former à un métier.

Voici les emplois qui connaissent la croissance la plus rapide pour les personnes sans licence, selon LinkedIn :

1. Conseil

Meilleurs emplois : Conseillère de clientèle, consultante en affaires, consultante en solutions

2. Commercialisation

Meilleurs emplois : Gestionnaire des médias sociaux, spécialiste du marketing, coordonnatrice du marketing

3. Recherche

Meilleurs emplois : Technicien de laboratoire, analyste d’affaires, technicien de laboratoire médical

4. Ressources humaines

Meilleurs emplois : Spécialiste en ressources humaines, assistante en ressources humaines

5. Médias et communications

Meilleurs emplois : Scénariste, assistant de production, monteur, directeur de production

Certains de ces emplois offrent des salaires à six chiffres : directeurs de production peut s’attendre à gagner au moins 106 000 $ par an, tandis que les personnes les mieux rémunérées conseillers en solutions gagnent généralement entre 113 000 $ et 167 000 $, selon ZipRecruiter.

L’embauche pour des postes de conseil a connu une croissance importante de l’embauche de candidats sans baccalauréat au cours des dernières années, en hausse de 34 % entre 2021 et 2022.

« Les gens entendront « conseil » et imagineront immédiatement un travail dans une grande société de conseil, mais il existe de nombreuses opportunités de travail indépendant et contractuel où vous pouvez utiliser vos compétences ou votre expertise dans un certain domaine, comme les ventes, par exemple, pour conseiller un entreprise ou client sur un projet spécifique », explique Andrew Seaman, rédacteur en chef principal pour les emplois et le développement de carrière chez LinkedIn News. « Vous n’avez pas besoin d’un baccalauréat pour faire cela. »

De même, de plus en plus d’entreprises repensent la façon dont elles embauchent pour les rôles RH, donnant la priorité aux compétences non techniques telles que la communication et le leadership par rapport à la formation d’un candidat, ajoute Seaman.

« Il y a tellement d’expérience de vie précieuse qu’une personne peut apporter à un emploi dans les RH, et de plus en plus d’entreprises proposent des programmes de formation et de certification pour combler les lacunes en matière de compétences », dit-il.

« Par exemple, au début de la pandémie, nous avons vu beaucoup de personnes sur LinkedIn qui ne pouvaient plus faire leur travail, comme les barmans et les personnes qui travaillaient dans l’hôtellerie, pivoter vers des rôles dans les RH, car ils avaient déjà les gens compétences dont vous avez besoin pour vous épanouir dans de tels emplois.

