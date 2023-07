Les emplois à distance et hybrides font leur retour – voici pourquoi

Le balancement du pendule de qui a le pouvoir sur le marché du travail actuel – les travailleurs qui quittent pour de meilleurs emplois contre les employeurs qui procèdent à des licenciements massifs – est toujours en mouvement. Mais il y a une indication que les choses reviennent vers la flexibilité des travailleurs : une légère augmentation des emplois à distance et hybrides.

Selon les données de ManpowerGroup, toutes les industries proposent des rôles plus distants ou hybrides d’un mois sur l’autre. Dans le secteur de la technologie, 34 % des postes ouverts en mai permettaient une flexibilité à distance ou hybride – en juin, cette part atteignait 40 %.

Parmi les autres secteurs qui connaissent de grands progrès dans la flexibilité à distance, citons les emplois dans la finance, la comptabilité et les assurances, où 36 % des postes vacants déclarent que les candidats travailleront à distance au moins une partie du temps, et les ressources humaines, avec 31 % de toutes les ouvertures citant un arrangement à distance ou hybride. .

Dans l’ensemble, l’intérêt pour le travail à distance et hybride reste fort même si moins d’entreprises le proposent. À l’échelle nationale, seulement 11 % des emplois ouverts sur LinkedIn sont à distance, mais ils attirent près de 50 % du nombre total de candidatures en mai.

Une nouvelle augmentation de la flexibilité des travailleurs pourrait être due à la « paranoïa pandémique » persistante dans l’embauche, déclare Becky Frankiewicz, présidente et directrice commerciale de ManpowerGroup. Malgré une poignée de licenciements très médiatisés ces derniers mois, de nombreux employeurs affirment qu’il est encore difficile d’embaucher dans une économie post-pandémique, et les entreprises font donc de leur mieux pour conserver leurs employés existants.

Les entreprises ont augmenté les salaires afin d’attirer de nouveaux arrivants, bien que la croissance des salaires ait ralenti cette année alors que les entreprises font face à un ralentissement économique potentiel. En réponse, Frankiewicz affirme que les entreprises s’appuient sur la promesse de flexibilité à laquelle les travailleurs s’attendaient ces dernières années, qui coûte moins cher mais a toujours un impact important.

« Les travailleurs en ont profité » et ont plus qu’un effet de levier supplémentaire sur le moment, dit-elle : « L’effet de levier est temporaire. Il s’agit d’une nouvelle relation structurelle entre l’employeur et l’employé, où les travailleurs réalisent leur valeur et qu’ils sont essentiels. »

Prenez la bataille continue dans les exigences de retour au bureau. Les patrons dans une situation d’embauche peuvent avoir «le désir d’avoir des gens en personne, mais une exigence d’être flexible», dit Frankiewicz.

Elle ajoute que davantage de travailleurs pourraient demander un logement éloigné pendant l’été afin de pouvoir voyager, et que la flexibilité pourrait se stabiliser à nouveau à l’automne. « Mais nous n’allons pas à zéro là où il n’y a pas de travail à distance », dit-elle.

