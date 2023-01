Les emplacements de Zellers Canada annoncés dans 25 emplacements à travers le pays

Après une interruption de 10 ans, Zellers a annoncé les emplacements de ses 25 premières « expériences » en magasin. Les magasins devraient ouvrir dans les succursales de la Baie d’Hudson partout au Canada ce printemps.

La société mère Hudson’s Bay Co. (HBC) a fermé le dernier des magasins Zellers d’origine en 2013, mais a annoncé en 2022 qu’elle prévoyait de les ramener. Selon un communiqué de presse, la nouvelle génération offrira une première expérience numérique, complétée par des emplacements physiques et un « indice de la nostalgie que les Canadiens connaissent et adorent ».

Chaque emplacement aura une superficie comprise entre 8 000 et 10 000 pieds carrés et vendra « de la décoration intérieure, des jouets, des bébés, des vêtements et des animaux de compagnie », selon HBC. Les magasins et le site Web de commerce électronique seront lancés simultanément, bien que HBC n’ait pas confirmé quand.

Voici les emplacements des nouveaux magasins, par province.

COLOMBIE BRITANNIQUE

Pacific Centre, centre-ville de Vancouver

Centre commercial Aberdeen, Kamloops

Centre-ville de Guildford, Surrey

Centre commercial 7 Oaks, Abbotsford

ALBERTA

Centre commercial Kingsway Garden, Edmonton

Centre commercial de Medicine Hat, Medicine Hat

Centre commercial Sunridge, Calgary

SASKATCHEWAN

MANITOBA

ONTARIO

Erin Mills, Mississauga

Centre commercial de Burlington, Burlington

Centre commercial White Oaks, Londres

Centre-ville de Scarborough, Toronto

Centre commercial Pen Center, St. Catharines

Centre de Cambridge, Cambridge

Centre Rideau, Ottawa

Centre Saint-Laurent, Ottawa

Centre-ville de Cataraqui, Kingston

QUÉBEC

Place Rosemère, Rosemère

Galeries d’Anjou, Ville Anjou

Carrefour de l’Estrie, Sherbrooke

Les Promenades Gatineau, Gatineau

Les Galeries de la Capitale, Québec

NOUVELLE-ÉCOSSE

Centre commercial Micmac, Dartmouth

Centre commercial Mayflower, Sydney

POURQUOI ZELLERS A-T-IL FERME?

Au début de 2011, la chaîne de grands magasins américaine Target a acquis les baux de 189 emplacements Zellers auprès de HBC pour 1,825 milliard de dollars.

Sur ces 189 emplacements, 125 ont été convertis en magasins Target, laissant HBC avec 64 magasins Zellers restants.

En 2012, HBC a annoncé que maintenir le détaillant en vie n’était pas financièrement viable. Elle a fermé les portes de son dernier magasin Zellers canadien en 2013.

Les emplacements Zellers convertis en magasins Target ont survécu pendant quelques années, mais en 2015, le détaillant américain s’est retiré du Canada.



– Avec des fichiers de la rédactrice multiplateforme de CTV News Toronto Abby O’Brien