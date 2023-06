Les empires commerciaux troublés des stars de Love Island… la dette de 53 000 £ du gagnant envers une star sexy dont la ligne de maillots de bain a fait une perte embarrassante

POUR beaucoup, Love Island est une chance d’atteindre la gloire et la fortune au-delà de leurs rêves les plus fous.

Il a été récemment révélé que la candidate la plus titrée de tous les temps, Molly-Mae Hague, 24 ans, avait gagné 3,4 millions de livres sterling l’année dernière.

L’ancienne Love Islander Molly-Mae Hague a décroché un certain nombre d’offres depuis qu’elle a quitté la villa[/caption]

Mais un séjour dans la villa Love Island ne signifie pas toujours que les rues sont pavées d’or.

Ici, nous révélons les empires commerciaux en difficulté des stars, y compris un ancien gagnant qui a accumulé 53 000 £ de dettes.

Gemma Owen

La gamme de vêtements de plage de Love Islander Gemma Owen a enregistré des pertes l’année dernière[/caption] Instagram

L’instagram de Gemma présente de nombreux clichés d’elle posant en maillot de bain[/caption]

Gemma Owen, fille de l’ancien attaquant anglais Michael Owen, était l’une des candidates les plus populaires de la villa l’année dernière.

La société de 20 ans, GRO Clothing Limited, tire de l’argent de sa gamme OG Beachwear – mais nous avons révélé l’année dernière que les comptes montraient qu’elle avait fait une perte de 756 £ en 2021.

La cavalière de dressage a créé sa marque de maillots de bain en 2020, avec sa mère Louise inscrite comme directrice de l’entreprise aux côtés de Gemma.

Elle a régulièrement posté des photos d’elle posant en bikini et en maillot de bain sur Instagram.

Les vêtements de plage de Gemma ne sont cependant pas bon marché, avec des pièces en deux pièces se vendant à plus de 70 £ lorsqu’elles sont en vente.

Jack Fincham

Jack Fincham a remporté le spectacle en 2018 avec Dani Dyer, lui choisissant de partager le prix de 50 000 £ avec elle. Ils sont sortis ensemble pendant neuf mois avant de se séparer en avril 2019.

Suite à son succès dans la villa, l’ancien directeur des ventes de papeterie a créé Fincham LTD pour gérer ses apparitions personnelles – mais l’année dernière, la star a demandé la liquidation de son entreprise après avoir accumulé 53 000 £ de dettes.

Selon des documents sur Companies House, Jack, 32 ans, a volontairement choisi d’entrer en liquidation pour son entreprise.

L’entreprise devait 3 000 £ à HMRC et 50 000 £ à NatWest après avoir reçu un prêt de rebond, conçu pour aider les entreprises à traverser la pandémie de Covid-19.

Ekin-Su Culculoglu

La gagnante de Love Island, Ekin-Su Culculoglu, était au centre d’une guerre d’enchères après sa victoire dans la villa l’année dernière, avant de signer un contrat d’un million de livres sterling avec la marque de vêtements en ligne Oh Polly.

Elle a lancé sa première collection en octobre dernier avec une grande fête à laquelle assistaient ses co-stars de Love Island.

Mais six mois plus tard, Eki-Su, 28 ans, a été abandonné par la marque de mode.

Il a été rapporté qu’Oh Polly et Ekin-Sun se sont séparés parce que leur relation « ne fonctionnait pas ».

Une source a ajouté que la gamme d’Ekin « avait également du mal à séduire la clientèle d’Oh Polly ».

En mars, nous avons révélé que la star intentait une action en justice contre Oh Polly après l’effondrement de son contrat.

Paige Thorne

Paige Thorne (à gauche) aurait intenté une action en justice contre la marque de vêtements de luxe Forever Unique appartenant à Seema Malhotra de Real Housewives of Cheshire.[/caption]

L’ancienne ambulancière Paige Thorne a signé un contrat d’un million de livres sterling avec la marque de vêtements Forever Unique après avoir quitté la villa Love Island l’année dernière.

Dirigée par Seema Malhotra de Real Housewives of Cheshire, la marque a été portée par de nombreuses célébrités, dont Holly Willoughby et la princesse de Galles.

Après avoir signé le partenariat en août dernier, Paige a déclaré : « C’est un vrai moment de pincement pour moi, je ne peux pas croire que j’ai ma propre collection avec une marque que j’aime depuis des années ! »

Elle a sorti une collection de 40 pièces pour la saison des fêtes en octobre. Cependant, en avril, il a été signalé que Paige intentait une action en justice contre la marque pour une prétendue rupture de contrat, sept mois après avoir signé l’accord à six chiffres.

Elle a déclaré: « Je me disais littéralement: » Oh mon dieu, on me doit de l’argent. Comme, qu’est-ce que je suis censé faire? Je comptais tellement sur ce contrat.

Paige, 25 ans, a ajouté : « Cela a ébranlé ma confiance. J’aimerais pouvoir dire que c’était une bonne expérience, mais ça a juste été un cauchemar absolu, et ça continue.

« C’était comme la période la plus sombre de ma vie, et cela a aussi mis tellement de stress sur ma famille – ils étaient tellement inquiets pour moi. »

La marque basée à Manchester, fondée en 2008, s’est effondrée en avril et a été mise en liquidation. Il a été révélé que la société avait des dettes de plus de 2,8 millions de livres sterling lorsqu’elle a fait faillite.

Olivia Atwood

L’ancienne fille de la grille de sport automobile Olivia Attwood est l’une des stars les plus en vue à sortir de la villa après avoir terminé troisième de la série 2017.

Olivia, 32 ans, a lancé sa marque de vêtements de luxe, Foolish, en novembre 2021, avec des amis célèbres tels que Pete Wicks de Towie, Gabby Allen de Love Island et la star de Made in Chelsea Tom Dolemore assistant au lancement de fantaisie.

S’exprimant à l’époque, Olivia a déclaré au Sun: « J’en suis vraiment fière », ajoutant: « Ce n’est pas une mode à la mode, il s’agit de pièces intemporelles et classiques. Je ne mettrais jamais mon nom sur quelque chose à moins que ce ne soit tout à fait juste.

Mais à peine trois mois plus tard, elle a été forcée d’interrompre temporairement les commandes après que « les clients aient connu de graves retards dans leurs commandes ».

La boutique en ligne a fermé ses portes pour déménager dans un nouvel entrepôt dans le but d’améliorer ses services et offrait des remboursements.

Un porte-parole de Foolish a déclaré dans un communiqué à l’époque: «Depuis le lancement de Foolish, nos clients ont subi de graves retards avec leurs commandes. Pour cela, nous sommes sincèrement désolés pour tout inconvénient causé et avons donc pris la décision de déménager dans un centre de traitement supérieur et plus grand qui garantira à nos clients de recevoir leurs commandes efficacement.

« Nous serons de nouveau opérationnels très bientôt et nous sommes impatients de fournir à nos clients le service qu’ils méritent. »

Bien que le site Web soit à nouveau opérationnel, il indique que seuls trois articles de vêtements pour femmes sont actuellement en stock.

Et selon les comptes déposés sur Companies House en mars 2022, la société semble être à 72 264 £ dans le rouge.

Indiya Polak

Indiyah Polack est devenue célèbre après être entrée dans la villa l’année dernière. Mais il a été révélé que le modèle avait une entreprise de coiffure en échec après avoir été coupé un peu plus de deux ans après son lancement.

La jeune femme de 24 ans a démarré l’entreprise londonienne Junkie Colors en 2018, mais l’a perdue l’année dernière après avoir omis de soumettre les comptes de sa première année.

La société, qui proposait de la coiffure, des perruques colorées personnalisées coûtant jusqu’à 105 £ et d’autres soins de beauté, a été dissoute en mars dernier, selon les enregistrements de Companies House.

Depuis, elle a quitté le revers et a encaissé des accords avec Boots et PrettyLittleThing.