Les émotions sont vives pour Virginia alors que les Cavaliers honorent leurs coéquipiers tués avant le premier match à domicile

CHARLOTTESVILLE, Virginie (AP) – Virginia a disputé samedi son premier match de football à domicile en 10 mois et est entrée dans l’espoir de créer un point culminant dans ce qui reste un long voyage émotionnel qui a commencé de manière horrible.

La journée ne s’est pas terminée comme ils l’auraient souhaité ; James Madison a pris l’avantage sur une passe de touché à 55 secondes de la fin et Virginia n’a pas pu répondre dans un crève-cœur 36-35.

« Malheureusement, le football, vous savez, ce n’est pas un jeu de mérite », a déclaré l’entraîneur Tony Elliott. « Il s’agit de ce que vous êtes et aujourd’hui, malheureusement, nous n’avons pas fait assez de jeux. Nous n’étions pas une équipe de football assez disciplinée pour gagner. Mais nous répondrons.

Les hommages aux trois joueurs tués lors d’une fusillade en novembre dernier ont commencé vendredi avec la plantation d’un arbre et la pose d’une plaque en l’honneur des trois joueurs, ainsi que d’un autre joueur et d’une étudiante blessés. Les victimes ont également été honorées avant le match.

La tragédie a coûté la vie à Devin Chandler, Lavel Davis Jr. et D’Sean Perry et a provoqué l’annulation des deux derniers matchs de Virginia l’année dernière. Au lieu de cela, il y avait trois funérailles auxquelles assister, ainsi que des veillées et un service commémoratif émouvant. Cette semaine encore, les autorités ont renforcé les accusations de meurtre portées contre l’ancien coéquipier accusé de l’attaque.

Plus de deux heures avant le coup d’envoi samedi, des supporters enthousiastes bordaient le chemin parcouru par l’équipe pour se rendre aux vestiaires. Beaucoup ont ensuite enfilé les t-shirts orange « UVA STRONG » distribués aux 35 000 premiers supporters à entrer dans le stade.

Les supporters ont été encouragés à s’asseoir à leur place à 11 h 30 pour une cérémonie d’avant-match, et ils ont applaudi bruyamment lorsque l’équipe est sortie des vestiaires. Les joueurs ont suivi leur routine habituelle d’étirements et d’avant-match avant de retourner à l’intérieur.

Ils sont revenus et se sont tenus sur la ligne arrière de la zone des buts pour regarder un hommage vidéo de 5 minutes raconté par Samuel L. Jackson qui a laissé de nombreux fans en larmes. Des parachutistes sont ensuite descendus dans le stade, trois portant une banderole portant le numéro de maillot d’un des joueurs et le dernier portant une banderole UVA STRONG.

Une autre vidéo mettant en lumière la tradition du football de Virginie se terminait par des plaques honorant les trois qui sont désormais accrochées sous la pergola à l’extrémité ouverte du stade, puis les familles ont été présentées sur le terrain. Les numéros des trois tués ont été révélés sur le panneau LED situé à l’autre extrémité du stade, où le commentateur a indiqué qu’ils resteraient en permanence.

« Je pensais que c’était un moment génial, génial, très, très bien réalisé et, vous savez, qui a donné un excellent exemple pour honorer la vie de jeunes hommes qui ont été perdus trop tôt », a déclaré Elliott.

Les Cavaliers ont reconnu avoir été émus lorsqu’ils se sont réunis de nouveau au printemps pour 15 jours d’entraînement, en particulier lorsque le survivant de la fusillade Mike Hollins était en uniforme. Leur premier match de retour a eu lieu samedi dernier à Nashville, Tennessee, où ils ont perdu 49-13 contre le n°9 du Tennessee.

Mais ce jeu était différent. Lorsque les Cavaliers sont sortis en courant du tunnel du stade avant le coup d’envoi, des flammes ont jailli des deux côtés d’eux. Hollins a été le premier à sortir, comme il l’était la semaine dernière. L’équipe a couru vers une zone des buts peinte avec les mots « UVA STRONG » et les noms et numéros des trois tués. La plupart se sont agenouillés en prière à leur arrivée.

Hollins était le seul représentant de l’équipe pour le tirage au sort, et une minute de silence a suivi.

La zone des buts restera peinte pour honorer les trois tout au long de la saison. Les Cavaliers portaient des autocollants sur leur casque et ceux qui portaient les maillots nos 1, 15 et 41 – les numéros des trois tués – portaient des écussons hérités. Les ducs en visite portaient également des autocollants sur leur casque.

Comme Elliott, au cours de sa deuxième année, l’a dit à plusieurs reprises depuis les meurtres, il n’existe pas de manuel de jeu, pas de formule sur la manière dont un programme se rétablit ou sur la manière dont les joueurs individuels se comportent.

« Vous devez compartimenter et être stratégique avec les heures de la journée et savoir quand vous devez vous concentrer sur le football », a déclaré Elliott plus tôt dans la semaine. « Ils ont également des universitaires sur lesquels ils doivent continuer à se concentrer et ensuite passer le temps approprié à se préparer mentalement aux montagnes russes émotionnelles qu’ils vont vivre en fin de semaine, puis également le jour du match. . C’est donc un équilibre délicat.

Dans une déclaration qu’elle a lue lors d’une conférence de presse sans répondre aux questions, la directrice sportive Carla Williams a déclaré : « Nous avons promis aux membres de la famille que nous n’oublierons jamais leurs proches, et nous tiendrons cette promesse. »

Williams a félicité les joueurs de Virginie, dont plusieurs ont envisagé un transfert mais ont choisi de revenir pour avoir l’opportunité de jouer en l’honneur de leurs coéquipiers.

« Nous vous aimons parce que malgré l’adversité, vous refusez d’arrêter », a déclaré Williams. « Les leçons de vie que vous apprenez dans ces moments vous mèneront plus loin que vous n’auriez jamais pu l’imaginer. »

Les joueurs ont déclaré qu’ils honoreraient leur mémoire en se présentant chaque jour, en donnant tout et en se rappelant que tout peut être emporté en un instant. Les résultats seraient également appréciables, mais à mesure qu’Elliott construit son programme, c’est un défi de taille. Les Cavaliers avaient une fiche de 3-8 la saison dernière, sa première en tant qu’entraîneur-chef.

Les Cavaliers et leurs fans ne seront pas les seuls à connaître les aspects émotionnels du week-end. James Madison a demandé à une star du softball de se suicider l’année dernière.

« Nous entrons dans une communauté toujours en deuil et en guérison, et nous pleurerons à leurs côtés samedi », a déclaré le directeur sportif Jeff Bourne, notant que lui, le président de la JMU Jonathan Alger et le commissaire de Sun Belt Keith Gill seraient parmi ceux sur le terrain pour la cérémonie d’avant-match.

Bourne a déclaré qu’il souhaitait que les fans des Dukes soient féroces et soutiennent leur équipe, tout en trouvant un « équilibre approprié entre compétition et compassion en restant forts aux côtés d’UVA pour offrir notre soutien à la guérison ».

Football universitaire AP : https://apnews.com/hub/college-football et https://apnews.com/hub/ap-top-25-college-football-poll

Hank Kurz Jr., Associated Press