‘Les émotions sont fortes, déclare Manjeet Chillar avant la saison 10 de la Pro Kabaddi League

Développé en Inde, le kabaddi a toujours eu un lien fort avec le peuple indien. Et avec l’avènement de la Pro Kabaddi League, le jeu a atteint un autre niveau au cours des neuf dernières années. Les organisateurs de la ligue ont introduit des innovations uniques dans le jeu et ont brillamment emballé le sport pour la télévision. Aujourd’hui, le sport compte des millions de fans du monde entier et, plus important encore, les joueurs sont devenus des modèles au cours des neuf dernières saisons de PKL.

La Pro Kabaddi League est sur le point de terminer sa dixième saison historique cette année et il est temps de célébrer ce glorieux voyage. Alors que nous progressons vers l’édition historique, PKL reviendra sur certains des plus grands moments de la série de contenus Special Memories du PKL MVP. Chacun des joueurs qui ont remporté le prix du joueur le plus utile partagera son enthousiasme pour la saison 10 et comment PKL a changé sa vie.

L’une des figures les plus influentes du circuit kabaddi et vainqueur du MVP de la saison 2 – Manjeet Chillar a vu la montée de la Pro Kabaddi League de la saison 1 à 9 et il n’a pas pu retenir ses émotions lorsqu’il a été interrogé sur son enthousiasme pour la saison 10.

« C’est une sensation formidable. Je fais partie de la Pro Kabaddi League depuis la toute première saison. Je rêvais aussi de pouvoir participer à la 10e saison, mais malheureusement, j’ai dû prendre ma retraite après la huitième saison. C’est un moment émouvant pour tous les joueurs de Kabaddi qui ont jamais participé à la ligue », a-t-il déclaré.

Le polyvalent, qui a marqué 67 points de raid et 40 points de tacle lors de la deuxième saison de PKL, a également évoqué ses plus beaux souvenirs de la Ligue Pro Kabaddi : « Je pense que mon meilleur moment en Pro Kabaddi a été de remporter la ligue lors de la huitième saison avec Dabang Delhi KC. Jusque-là, j’avais toutes sortes de médailles sur mon étagère, à l’exception du titre de la Ligue Pro Kabaddi. C’était un objectif de longue date pour moi. »

La Ligue Pro Kabaddi fera son premier pas vers l’organisation de la dixième saison historique grâce à une grande vente aux enchères de la saison 10 de PKL en septembre. En repensant à son expérience de faire partie de la toute première vente aux enchères PKL, Chillar a déclaré: «J’ai toujours joué à Kabaddi pour gagner un nom, et lorsque la première saison était sur le point de commencer, je voulais juste faire partie d’une équipe plus que toute autre chose. La vente aux enchères a eu lieu lorsque nous faisions partie d’un camp d’entraînement de l’équipe indienne à Bengaluru, et toute l’équipe était assise ensemble. Quand j’ai été choisi par les Bengaluru Bulls, j’étais vraiment content parce que j’allais jouer sous la direction de Randhir monsieur. »

L’ancienne star de la Pro Kabaddi League a également déclaré que PKL avait complètement changé la vision d’un joueur envers le sport. « Avant la Pro Kabaddi League, nous n’étions connus que de nos amis et des membres de notre famille, même si nous remportions des tournois internationaux. Après la première saison en 2014, lorsque nous sommes revenus après avoir remporté la médaille d’or des Jeux asiatiques, nous avons en fait vu l’impact de la ligue. Il y avait 8 000 à 10 000 personnes qui nous attendaient à l’extérieur de l’aéroport, quelque chose dont nous n’avions jamais été témoins auparavant », a signé Chillar.

La vente aux enchères de la saison 10 de la Pro Kabaddi League se tiendra du 8 au 9 septembre 2023 à Mumbai. Les dates de la dixième saison de PKL seront annoncées prochainement.