Les émotions de Garth Brooks au Kennedy Center, l’hommage de Dick Van Dyke

Les Kennedy Center Honors sont revenus dimanche en remettant des médaillons à ruban arc-en-ciel à des icônes du divertissement lors des festivités diffusées à 20 h HE sur CBS.

Dick Van Dyke, lauréat d’un Emmy, d’un Grammy et d’un Tony ; l’artiste country légendaire Garth Brooks; multi-coupure Debbie Allen; le chanteur/activiste Joan Baez et le violoniste Midori, ont été honorés à la fin du mois dernier lors d’une cérémonie reconfigurée pour les temps de pandémie.

Généralement diffusée en décembre, la célébration principale a été filmée sur plusieurs jours, parfois à l’extérieur et devant un public plus restreint à travers l’emblématique John F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, DC.

Tout au long de la spéciale de deux heures, animée par Gloria Estefan, lauréate du Kennedy Center, les invités de l’année ont été vénérés par des stars comme Bradley Cooper, John Travolta, Lin-Manuel Miranda et Tracee Ellis Ross.

Voici quelques-uns des meilleurs moments, hommages et performances de la soirée :

Les amis de Brooks l’élèvent au sommet

Si demain ne vient jamais, les artistes rendant hommage à Brooks sauront exactement à quel point il les aimait. L’artiste énergique n’a pas pu s’empêcher de laisser transparaître son émotion dans la spéciale de dimanche.

Des larmes se sont formées dans les yeux de Brooks lorsque Kelly Clarkson a commencé « The Dance », mettant en valeur sa voix puissante, initialement sans accompagnement d’instruments. Son beau ton a frappé Brooks, et il a fermé les yeux et a profité de la performance. Lorsque Clarkson s’est enveloppé, Brooks a bondi de sa chaise. « Whou ! » il a crié et a placé sa main sur sa bouche en admiration devant le vainqueur original de « American Idol ».

Le point de vue de James Taylor sur « The River » a fait que Brooks a rejeté la tête en arrière avec incrédulité. Encore une fois, des larmes ont jailli, qu’il a essuyées pendant que Taylor chantait « ‘Til what we mis off to tomorrow, is gone hier. » Et quand Jimmie Allen a offert au public « Friends in Low Places », Brooks n’a pas pu s’empêcher de se lever de son siège. Il a semblé articuler à sa femme, la chanteuse Trisha Yearwood, « Oh, I got to » avant de se lever, obligeant les autres à emboîter le pas et à applaudir.

Brooks s’est visiblement étouffé, une fois de plus, lorsque Gladys Knight a semblé clôturer son hommage avec « We Shall Be Free ». Les deux ont échangé je t’aime, et quand Brooks ne regardait pas la main sur la bouche, il était debout et chantait en même temps. Knight a dit « J’adore cette chanson! » avant que Brooks ne lui envoie des baisers sur scène.

Julie Andrews rend hommage à sa co-star « infiniment gentille »

Rendant hommage aux nombreux talents de Van Dyke, l’hommage de la star regorge de chants, de danses et de louanges d’anciennes co-stars.

La coéquipière de « Bye Bye Birdie » de Van Dyke, Chita Rivera, l’a décrit comme « Pure joie ». Lin-Manuel Miranda, qui a joué avec Van Dyke dans « Mary Poppins Returns », a déclaré: « Passez cinq minutes avec Dick Van Dyke et vous êtes plus vivant qu’avant. »

Et les éloges de la co-vedette de « Mary Poppins » de Van Dyke, Julie Andrews, ont fourni toutes les sensations. Elle a décrit le talent comme « infiniment gentil, follement imaginatif, incroyablement talentueux et hilarant ».

Elle a réfléchi à leur amitié qui a commencé il y a plus de 50 ans, comparant son amie à Mary Poppins : « Bien qu’en vérité, je pense que Dick est aussi magique qu’elle. »

La star de « Sound of Music » a ajouté qu’à l’instar de son rôle de « Mary Poppins » Bert, Van Dyke est « un artiste, un one-man band, un philosophe profond, un showman de haut niveau et un propagateur de charme ». Le rapportant à la maison, elle dit : « Chaque jour est supercalifragilisticexpialidocious avec toi, Dick. »

La « Maison du soleil levant » de Sturgill Simpson

Joan Baez, une chanteuse folk connue pour ses hymnes de protestation, a apprécié les performances de Rhiannon Giddens et Dirk Powell, ainsi qu’Emmylou Harris et Mary Chapin Carpenter, qui ont chanté un medley de ses tubes.

Une autre vedette est la performance de Sturgill Simpson de « House of the Rising Sun », reprise sur le premier album de Baez.

Tom Morello de Rage Against the Machine a présenté Simpson et a salué Baez comme « un défenseur infatigable et intransigeant des droits de l’homme et de la justice sociale ». Simpson a montré sa voix d’une beauté envoûtante dans la couverture et Baez s’est balancé d’avant en arrière tout en écoutant son interprétation.

C’est une affaire de famille pour Debbie Allen

La sœur d’Allen, la star de « Cosby Show » Phylicia Rashad et la fille d’Allen, la danseuse Vivian Nixon, ont rejoint la fête qui comprenait les paroles flatteuses de la chanteuse/chorégraphe Paula Abdul, de la star de « Black-ish » Tracee Ellis Ross et de la productrice de télévision Shonda Rhimes, ainsi en tant que numéros musicaux de l’actrice de « Dreamgirls » Anika Noni Rose et de la star de « High School Musical » Vanessa Hudgens.

« J’ai connu Debbie Allen toute sa vie », a commencé Rashad, la sœur aînée, dans son hommage, « Elle est comme elle l’a toujours été : pleine d’amour et de joie. C’est une rêveuse qui réalise ses rêves grâce à sa détermination et excellent travail. Aucune montagne n’est trop haute pour être escaladée, aucun caillou n’est trop petit pour y prêter attention. »

Nixon a rejoint un groupe de danseurs, qui ont interprété des numéros de la comédie musicale « Sweet Charity », pour laquelle Allen a reçu un Tony Award pour actrice dans une comédie musicale en 1986.

Bette Midler s’extasie sur la « centrale électrique » Midori

Midler a semblé montrer son soutien à son amie, avec qui Midler a travaillé pour l’organisation caritative Midori & Friends.

« Bien que la charmante Midori semble délicate et petite, ne vous y trompez pas. C’est un géant et une centrale électrique », a déclaré Midler.

« Au panthéon des légendes musicales, elle se tient épaule contre épaule, menton contre menton avec les plus grands violonistes de tous les temps », a poursuivi la star de « Beaches », avant de faire référence à son passage dans la pièce « Fiddler on the Roof ». » « Je suis quelqu’un qui connaît une chose ou deux sur les violons sur les toits et en dehors », a-t-elle craqué.

