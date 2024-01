Les Emmys arrivent enfin pour un Hollywood changé

LOS ANGELES – Le moment est enfin venu pour des Emmys des plus inhabituels.

La 75e cérémonie des Primetime Emmy Awards arrive lundi soir au Peacock Theatre, quatre mois après sa date prévue, après une année de turbulences historiques à Hollywood dans une industrie dont les bouleversements sont évidents partout.

Que souhaitez-vous savoir La 75e cérémonie des Primetime Emmy Awards aura lieu lundi soir à Los Angeles, animée par Anthony Anderson et diffusée sur Fox. Les meilleurs nominés cette année sont « Succession » du côté dramatique et « Ted Lasso » du côté comique. Chacun pourrait remporter un Emmy de la meilleure série pour sa dernière saison après avoir gagné deux fois auparavant. “Succession” pourrait être contestée par une autre série de HBO, “The Last of Us”, et “Ted Lasso” pourrait avoir les mains pleines avec son compatriote “The Bear”. La cérémonie qui se tient habituellement en septembre a été reportée à janvier en raison des grèves historiques de l’année dernière à Hollywood.

Les grèves des acteurs et des écrivains, les changements sismiques vers le streaming et le démantèlement du calendrier télévisuel traditionnel signifient que les enveloppes ouvertes lors de l’émission télévisée Fox animée par Anthony Anderson le jour de Martin Luther King Jr. afficheront les gagnants qui ont été décidés il y a des mois. pour des émissions qui, dans certains cas, ont été achevées il y a des années – et n’ont qu’une fraction de l’audience qu’elles avaient il y a quelques décennies.

Mais pour les acteurs et les autres personnes participant à la cérémonie, les normes n’existent tout simplement plus dans ce métier.

“Depuis la pandémie, c’est vraiment étrange, vous tournez quelque chose, puis parfois il faut encore quelques années avant de le voir, et un peu plus longtemps jusqu’à quelque chose comme ça”, a déclaré l’acteur Nick Offerman à l’Associated Press la semaine dernière après avoir remporté un premier Emmy pour ” The Last of Us », une émission qui figure parmi les nominés de lundi soir avec « Succession », « Ted Lasso » et « The Bear ».

Les Emmys offriront un peu de répit et de célébration après la grève et les troubles qui l’ont provoquée, et avec leur 75e édition, ils tenteront de fournir des liens avec son passé et avec l’histoire de la télévision. Il comprendra une série de réunions de casting et de reconstitutions de scènes de séries bien-aimées, notamment « Cheers », « Game of Thrones », « Grey’s Anatomy » et « Martin ».

Les nominations elles-mêmes constituent un lien important avec le passé des Emmys : la continuation de la domination de HBO depuis des décennies, qui compte cette année les trois émissions les plus nominées avec « Succession », « The White Lotus » et « The Last of Us ».

“Succession”, le drame sur une famille dysfonctionnelle d’un pour cent, a remporté 27 nominations pour sa dernière saison, dont celle du meilleur drame et trois dans la catégorie du meilleur acteur principal pour Brian Cox, Jeremy Strong et Kieran Culkin.

Cox, qui est arrivé sur le tapis rouge vêtu d’une veste de smoking grise avec sa femme Nicole Ansari Cox à ses côtés, a déclaré qu’il avait dû manquer les Golden Globes de la semaine dernière, où plusieurs de ses co-stars ont gagné, et qu’il est ravi d’être aux Emmys parce que il “voulait dire au revoir à tout le monde et c’est une merveilleuse façon de le faire.”

Cox a déclaré que ses camarades de casting sont aussi merveilleux dans la vraie vie que terribles dans la série.

“Ma famille TV est une bande d’idiots”, a-t-il déclaré à l’Associated Press.

Culkin, qui a joué l’un de ces idiots et est considéré par beaucoup comme le favori du meilleur acteur, a déclaré à l’AP qu’il n’avait toujours pas vu la finale épique diffusée en mai dernier.

“Je suis sûr que si j’en parlais à un thérapeute, vous pourriez probablement trouver de nombreuses raisons pour lesquelles je ne l’ai pas vu”, a-t-il déclaré.

Anderson a été chargé d’animer à une époque où animer des cérémonies de remise de prix n’est guère un travail convoité, surtout après que le comique Jo Koy a été largement torréfié pour sa performance aux Golden Globes le week-end dernier.

Mais Anderson a déclaré qu’il arrivait détendu et soulagé, car pour la première fois depuis près d’une décennie, il n’est pas candidat. Il n’a jamais remporté d’Emmy malgré 11 nominations en tant que producteur et acteur pour son ancienne série « black-ish ».

“Je n’ai plus aucune pression maintenant”, a déclaré Anderson, désormais animateur de l’émission “We Are Family” sur Fox, lors des préparatifs de la cérémonie. “Je n’ai pas besoin de m’asseoir là et de me demander : est-ce que je vais gagner ? Vais-je l’obtenir ? À quelle heure vont-ils arriver dans cette catégorie ? Je peux juste venir ici et être moi-même.”

Comment regarder

Les Emmys seront diffusés en direct sur Fox à partir de 20 h (heure de l’Est) et disponibles en streaming à partir de mardi sur Hulu.

La cérémonie peut être regardée dans des dizaines de pays. Le site Web de la Television Academy propose un liste pratique des diffuseurs et dans certains cas, les temps d’antenne.

Il existe également de nombreuses façons de regarder le tapis rouge des Emmys, qui commence à 17 heures, lorsque E! démarre sa couverture. Personnes et Divertissement hebdomadaire organisent également un spectacle sur le tapis rouge qui sera diffusé sur leurs sites Web et Youtube pages.

Les nominés

Malgré ses 27 nominations, “Succession” ne remportera pas le plus grand nombre de victoires. En effet, “The Last of Us”, deuxième avec 24 nominations, arrive avec huit nominations via les Creative Arts Emmys du week-end dernier, où “Succession” n’en a remporté aucune. Ceux-ci incluent les prix du meilleur acteur invité pour Offerman et Storm Reid, ce qui suggère que les électeurs pourraient également favoriser ses acteurs principaux Pedro Pascal et Bella Ramsey. Tous deux pourraient entrer dans l’histoire, Pascal devenant le premier Latino à remporter le prix du meilleur acteur dans un drame et Ramsey le plus jeune. pour gagner la meilleure actrice.

L’ensemble d’élite de « The White Lotus » est présent dans toutes les catégories secondaires. Il compte cinq femmes en lice pour le prix de la meilleure actrice dans un second rôle dans un drame, dont Jennifer Coolidge et Aubrey Plaza.

Côté comédie, la soirée pourrait devenir un tour de victoire pour la troisième et dernière saison de « Ted Lasso », la série sur le thème du football qui a remporté le prix de la meilleure comédie pour ses deux premières saisons.

Son principal challenger vient de la cuisine. “The Bear”, sur un chef aux prises avec l’héritage de sa famille, se disputera le prix de la meilleure comédie, et son protagoniste Jeremy Allen White pourrait défier Jason Sudeikis de “Ted Lasso” pour le meilleur acteur dans une comédie.

La longue attente

Les deux grèves de l’année dernière ont signifié que les Emmys, normalement organisés en septembre, ont fait un déplacement sans précédent en janvier, les plaçant au cœur de la saison des récompenses d’Hollywood.

Le vote de l’Académie s’est toutefois déroulé selon le calendrier normal, ce qui signifie que les gagnants sont déterminés depuis fin août.

L’attente et d’autres caprices du calendrier créent d’étranges circonstances d’attribution. “The Bear” est en lice aux Emmys pour sa première saison, après avoir déjà remporté des Golden Globes clés pour sa deuxième.