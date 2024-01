Les Emmys arrivent enfin pour un Hollywood changé

LOS ANGELES — Quinta Brunson a remporté le prix de la meilleure actrice dans une comédie aux Emmy Awards pour la série qu’elle a créée, « Abbott Elementary », devenant ainsi la première femme noire à remporter ce prix depuis plus de 40 ans et la première d’une émission en réseau à le remporter. en plus d’une décennie.

“J’aime tellement faire ‘Abbott Elementary’ et je suis si heureux de pouvoir vivre mon rêve et jouer une comédie”, a déclaré Brunson depuis la scène, retenant ses larmes. L’écrivain-acteur figurait parmi les stars aux looks remarqués sur le tapis d’argent des Emmys.

Que souhaitez-vous savoir La 75e cérémonie des Primetime Emmy Awards aura lieu lundi soir à Los Angeles, animée par Anthony Anderson et diffusée sur Fox. La cérémonie qui se tient habituellement en septembre a été reportée à janvier en raison des grèves historiques de l'année dernière à Hollywood.

Brunson avait remporté un Emmy d’écriture pour son faux documentaire sur une école primaire à majorité noire et chroniquement sous-financée à Philadelphie, mais c’est sa première en tant qu’actrice. Isabel Sanford de « The Jeffersons » était la seule femme noire à remporter la catégorie en 1981.

Avec un rôle majeur qui lui a valu un Golden Globe en tant qu’acteur principal huit jours plus tôt, Edibiri est devenue la première gagnante à monter sur scène au Peacock Theatre de Los Angeles, remportant son premier Emmy en carrière avec sa première nomination à 28 ans.

Dans « The Bear » de FX, elle incarne Sydney Adamu, un chef ambitieux qui tente d’aider Carmie de Jeremy Allen White à transformer une sandwicherie de Chicago en un restaurant d’élite.

“C’est une émission sur la famille, la famille retrouvée et la vraie famille”, a déclaré Edibiri depuis la scène, a déclaré Edibiri dans son acceptation.

“The Bear”, qui avait déjà remporté quatre Emmy Awards dans la soirée après les précédents Creative Arts Emmys, est en lice pour plusieurs autres lundi soir, dont celui du meilleur acteur de comédie, acteur de soutien et série.

L’émotion était vive dès le début de la cérémonie avec la première présentatrice, Christina Applegate, qui a déclaré en 2021 qu’elle avait reçu un diagnostic de sclérose en plaques, avait reçu une ovation debout alors qu’elle sortait avec une canne pour remettre le prix et était en larmes lorsqu’elle l’a annoncé. les gagnants.

L’animateur Anthony Anderson a ouvert le spectacle en mode M. Rogers, se dirigeant vers un décor de salon et passant d’un manteau de fourrure fluide à un manteau de smoking noir.

“Bienvenue dans le quartier de M. Anderson en ce magnifique jour de MLK”, a déclaré Anderson depuis la scène du Peacock Theatre de Los Angeles au début de l’émission télévisée Fox.

Il s’est ensuite assis au piano et a dirigé une petite chorale à travers des chansons thématiques télévisées, notamment « Good Times » et « The Facts of Life », dont les personnages Tootie et Mme Garrett étaient les objets de son béguin.

Il s’est ensuite levé et a chanté “In The Air Tonight” de Phil Collins en hommage à Miami Vice, avec Travis Barker à la batterie.

La 75e cérémonie des Primetime Emmy Awards arrive quatre mois après la date prévue, après une année de turbulences et de bouleversements historiques à Hollywood.

Les grèves des acteurs et des scénaristes, les changements sismiques vers le streaming et le démantèlement du calendrier télévisuel traditionnel signifient que les enveloppes ouvertes pendant la série afficheront les gagnants décidés il y a des mois.

Succession est en tête de tous les nominés avec 27 nominations, mais ne repartira pas avec le plus de victoires. En effet, « The Last of Us », deuxième avec 24 nominations, arrive avec huit nominations aux Creative Arts Emmys du week-end dernier, où « Succession » n’en a remporté aucune. Ceux-ci incluent les prix du meilleur acteur invité pour Offerman et Storm Reid, ce qui suggère que les électeurs pourraient également favoriser ses acteurs principaux Pedro Pascal et Bella Ramsey. Les deux pourraient entrer dans l’histoire, Pascal devenant le premier Latino à remporter le prix du meilleur acteur dans un drame et Ramsey le plus jeune à remporter le prix de la meilleure actrice.

L’ensemble d’élite de « The White Lotus » est présent dans toutes les catégories secondaires. Il compte cinq femmes en lice pour le prix de la meilleure actrice dans un second rôle dans un drame, dont Jennifer Coolidge et Aubrey Plaza.