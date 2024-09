Les Emmy Awards, « Le vieil homme » et plus encore

Alors que la domination de la télévision sur le cinéma continue d’évoluer, l’année regorge de stars de premier plan, dont Jodie Foster, Selena Gomez et Meryl Streep. Sont également nominés et attendus les contemporains de la télévision Dean Martin et Jerry Lewis (les co-stars de « Only Murder in the Building » et concurrents aux Emmy Awards Martin Short et Steve Martin) ainsi que Jeremy Allen White, Carol Burnett, Gary Oldman, Idris Elba, Jon Hamm et Robert Downey Jr.

Cette année particulièrement compétitive voit de nombreux favoris entrer en lice avec de nombreuses nominations. La série dramatique « Shogun » arrive en tête avec 25 nominations. La comédie « The Bear » suit avec 23 nominations, battant le record du plus grand nombre de nominations pour une série comique établi par « 30 Rock », qui en avait reçu 22 en 2009. Parmi toutes les chaînes, Netflix, qui dispose de moyens financiers conséquents, totalise 107 nominations.

Quelles autres opportunités de visionnage gagnantes ont attiré notre attention cette semaine ?

Jeff Bridges dans le rôle de Dan Chase dans « The Old Man » de FX. Bryan Cohen/FX

1. Seuls deux prétendants s’affrontent dans la présidentiel débat Le débat sera diffusé en direct sur ABC à 21 heures mardi, en direct du National Constitution Center de Philadelphie. L’ancien président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris ne se sont jamais rencontrés auparavant, ce qui devrait ajouter un suspense supplémentaire à cette confrontation. Comme lors du débat sur les changements raciaux de juin entre Trump et le président Joe Biden sur CNN, les micros ne seront activés que lorsque le candidat aura son tour de parler. Les modérateurs seront le présentateur et rédacteur en chef de « World News Tonight » David Muir, aux côtés de la présentatrice de « ABC News Live Prime » Linsey Davis.

2. La quatrième saison de la série lauréate du prix Peabody « Mon brillant ami » La série, qui raconte l’histoire de deux amies qui grandissent et se séparent jusqu’à l’âge adulte à Naples, en Italie, sera diffusée à 21 heures ce soir sur HBO. Basée sur le quatuor napolitain magistral de la romancière italienne Elena Ferrante, considéré comme l’un des meilleurs livres du 21e siècle à ce jour, cette série dramatique sera la dernière saison de cette série colorée, cérébrale et chargée d’émotions.

3. Le choix de la semaine en matière de crimes réels est « Les vrais meurtres d’Elm Street » diffusé lundi à 21h sur ID et Max. Le méchant de l’horreur et tueur d’enfants Freddy Krueger de la série « Nightmare on Elm Street » de Wes Craven ne fera pas montre de ses griffes acérées, mais des horreurs de la vie réelle vous attendent. La série documentaire policière en six parties voyage à travers les petites villes et les banlieues américaines, revisitant les crimes odieux qui se sont produits dans la paisible Elm Street. Le premier épisode révèle le meurtre d’une mère et de ses deux enfants dans la « sécurité » de leur propre maison. Dans un autre, une maison d’Elm Street prend feu et les malheureux pompiers trouvent deux cadavres à l’intérieur, empalés par des épées. La série captivante qui couvre une catastrophe locale par épisode remet en question les notions du public sur ce qui est sûr au cœur de l’Amérique.

4. Les journalistes fous et sauvages Colin Jost et Michael Che prennent congé de leurs fonctions de « Saturday Night Live » Weekend Update pour animer « Colin Jost et Michael Che présentent : New York après la tombée de la nuit. » L’émission spéciale de comédie en direct accueillant des invités spéciaux sera diffusée en première sur Peacock à 21 heures jeudi.

5. L’irrésistible bébé senior de Nepo, Jeff Bridges, continue de faire l’un des meilleurs travaux de sa longue carrière. Pièce A : « Le vieil homme » saison 2. La dernière saison sera diffusée en première le jeudi à 22 heures sur FX, et diffusée sur Hulu le lendemain. Dans la série de huit épisodes inspirée du thriller de Thomas Perry de 2017, le chef tribal afghan Faraz Hamzad (Navid Negahban) kidnappe Emily Chase (Alia Shawkat). En réponse, Bridges, une survivante du cancer et de la COVID, entre en action dans le rôle de l’ancien agent de la CIA Dan Chase, rejoignant l’ancien directeur adjoint du FBI de John Lithgow, Harold Harper, pour libérer la captive alors que les balles volent. Au cours de sa première saison, la série et sa star ont remporté le prix du meilleur drame télévisé et du meilleur acteur – télévision aux AARP Movies for Grownups Awards 2023.

Thelma Adams est critique et romancière.