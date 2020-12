Un monde verrouillé et frappé par une pandémie a réduit ses émissions de dioxyde de carbone cette année de 7%, la plus forte baisse jamais enregistrée, selon de nouveaux chiffres préliminaires.

Le Global Carbon Project, un groupe faisant autorité composé de dizaines de scientifiques internationaux qui suivent les émissions, a calculé que le monde aurait mis 37 milliards de tonnes américaines (34 milliards de tonnes métriques) de dioxyde de carbone dans l’air en 2020, soit une baisse par rapport à 40,1 milliards de tonnes US (36,4 milliards de tonnes) en 2019, selon une étude publiée jeudi dans la revue Earth System Science Data.

Les scientifiques disent que cette baisse est principalement due au fait que les gens restent chez eux, voyagent moins en voiture et en avion, et que les émissions devraient remonter après la fin de la pandémie. Le transport terrestre représente environ un cinquième des émissions de dioxyde de carbone, le principal gaz de piégeage de chaleur artificiel.

«Bien sûr, le verrouillage n’est absolument pas le moyen de lutter contre le changement climatique», a déclaré Corinne LeQuere, co-auteur de l’étude, climatologue à l’Université d’East Anglia.

Il y a des mois, le même groupe de scientifiques avait prédit des baisses d’émissions de 4% à 7%, en fonction de la progression du COVID-19. Une deuxième vague de coronavirus et des réductions continues des voyages ont poussé la baisse à 7%, a déclaré LeQuere.

Les émissions ont baissé de 12% aux États-Unis et de 11% en Europe, mais seulement de 1,7% en Chine. C’est parce que la Chine avait un verrouillage plus tôt avec moins d’une seconde vague. De plus, les émissions de la Chine sont plus industrielles que celles des autres pays et son industrie a été moins affectée que le transport, a déclaré LeQuere.

Les calculs – basés sur des rapports détaillant la consommation d’énergie, la production industrielle et les chiffres de mobilité quotidienne – ont été salués comme précis par des scientifiques extérieurs.

Même avec la baisse de 2020, le monde a mis en moyenne 1185 tonnes (1075 tonnes métriques) de dioxyde de carbone dans l’air chaque seconde.

Les chiffres définitifs pour 2019 publiés dans la même étude montrent que de 2018 à 2019, les émissions du principal gaz de piégeage de chaleur artificiel n’ont augmenté que de 0,1%, bien moins que les sauts annuels d’environ 3% il y a dix ou deux ans. Même si les émissions devraient augmenter après la pandémie, les scientifiques se demandent si 2019 sera le pic de la pollution par le carbone, a déclaré LeQuere.

L’histoire continue

«Nous sommes certainement très proches d’un pic d’émissions, si nous pouvons garder la communauté mondiale unie», a déclaré le directeur du développement des Nations Unies, Achim Steiner.

Chris Field, directeur du Stanford Woods Institute for the Environment, pense que les émissions vont augmenter après la pandémie, mais a déclaré: «Je suis optimiste que nous avons, en tant que société, appris des leçons qui pourraient aider à réduire les émissions à l’avenir.

« Par exemple », a-t-il ajouté, « comme les gens réussissent à faire du télétravail quelques jours par semaine ou réalisent qu’ils n’ont pas besoin d’autant de voyages d’affaires, nous pourrions voir des réductions d’émissions futures liées au comportement. »

___

Suivez la couverture climatique d’AP sur https://www.apnews.com/Climate

___

Suivez Seth Borenstein sur Twitter à @borenbears .

___

Le Département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du Département de l’enseignement des sciences de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.