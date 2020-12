Les données ne mentent pas: nous avons observé un tonne de Netflix en quarantaine. Le site de streaming a publié ses statistiques de fin d’année le jeudi 10 décembre et a révélé beaucoup de choses sur ce que nous avons regardé de façon excessive cette année pour lutter contre notre solitude, notre stress et tout le reste.

Allons-y.

Dans l’ensemble, nous avons passé deux fois plus de temps à regarder des documentaires que des émissions de téléréalité. Pas de surprise ici: Roi tigre était l’une des séries documentaires les plus vues sur Netflix, et nous convenons que l’exposé du gros chat valait vraiment une frénésie (et a même conduit à un Danser avec les étoiles courir pour Carole Baskin).

Du côté de la télé-réalité, deux des séries les plus populaires étaient Trop chaud pour le manipuler et L’amour est aveugle, qui est resté dans le Top 10 américain pendant 47 jours à couper le souffle, la plus longue de toutes les émissions non destinées aux enfants. Il semble certainement que les fans de romance avaient leur chemin lorsque les applications de rencontres ne le coupaient tout simplement pas.