Les émissions des incendies de forêt ont atteint un niveau record en 2021 alors que le changement climatique augmente la menace d’incendie

Les émissions provenant des incendies de forêt ont atteint un nouveau record en 2021, car les incendies qui ont fait rage dans l’Ouest canadien et en Ontario ont produit plus de gaz à effet de serre que le secteur pétrolier et gazier et l’industrie lourde réunis.

Les forêts du Canada comptent beaucoup sur l’absorption du dioxyde de carbone que nous émettons lorsque nous brûlons des combustibles fossiles, mais lorsque ces mêmes forêts brûlent, une grande partie de ce carbone piégé est rejeté dans l’air.

C’est un problème qui devient de plus en plus prononcé à mesure que le changement climatique entraîne des sécheresses, de la chaleur et une augmentation des orages, qui sont une combinaison brutale pour les incendies de forêt.

Avec une empreinte carbone totale estimée à 270 millions de tonnes, les émissions de feux de forêt étaient la principale source de gaz à effet de serre en 2021, ce qui équivaut à ce qui serait émis par 60 millions de voitures au cours d’une année.

Mais ils n’étaient pas inclus lorsque le Canada a compté ses émissions totales pour l’année, car les feux de forêt ne sont pas considérés comme étant directement sous le contrôle de l’homme.

Michael Polanyi, responsable des politiques à Nature Canada, a déclaré que l’atmosphère ne fait pas de distinction entre les émissions des incendies et celles des combustibles fossiles.

« C’est certainement préoccupant », a-t-il déclaré.

Polanyi a déclaré que la déclaration globale du Canada sur les émissions provenant des forêts est un casse-tête.

« D’une part, le Canada veut en quelque sorte avoir son gâteau et le manger aussi », a déclaré Polanyi.

« Je veux dire, d’une part, ils disent: » Eh bien, vous savez, les humains ne sont pas directement responsables de ces incendies de forêt massifs, nous n’allons donc pas les compter dans notre total. Mais ensuite, ils prétendent en quelque sorte que, d’une manière ou d’une autre, une fois que les arbres ont repoussé après les incendies de forêt, les humains sont soudainement responsables de cette repousse et nous l’attribuons.

Polanyi a déclaré que ces crédits d’émission sont ensuite comparés aux émissions provenant de l’exploitation des forêts, ce qui donne l’impression que l’exploitation forestière a une empreinte carbone plus faible qu’elle ne le fait.

Rebecca Hornbrook, chimiste atmosphérique au National Center for Atmospheric Research du Colorado, a déclaré que les émissions des feux de forêt font à bien des égards partie du cycle naturel du carbone et ne devraient pas être considérées de la même manière que nous voyons les émissions provenant de la combustion de combustibles fossiles.

Mais elle a déclaré que l’augmentation du nombre d’incendies de forêt et leur intensité croissante dans un monde affecté par le changement climatique sont préoccupantes.

Hornbrook a déclaré que la pollution de l’air due aux incendies de forêt est quelque chose que tout le monde devrait surveiller.

Elle a noté que les grands incendies qui brûlent en Alberta affectent la qualité de l’air non seulement dans le voisinage immédiat, mais même à des milliers de kilomètres dans l’est du Canada et aux États-Unis.

Hornbrook a déclaré que les pratiques de gestion forestière semblent avoir réduit le nombre total d’incendies qui frappent chaque année, mais le changement climatique signifie que les incendies qui se produisent sont souvent plus chauds, plus intenses et plus gros.

Dans les années 1990, le Canada comptait en moyenne 8 400 incendies par an, qui brûlaient en moyenne 324 hectares chacun.

Dans les années 2000, il y avait moins d’incendies par an, atteignant en moyenne 7 300 par an. Ceux-ci ont brûlé en moyenne 256 hectares.

Puis, entre 2010 et 2019, il y a eu plus de 6 000 incendies par an. Mais ceux-ci ont brûlé 504 hectares chacun, en moyenne.

Le problème est plus prononcé dans certaines provinces que dans d’autres.

En Colombie-Britannique, la superficie brûlée moyenne est passée de 14 hectares par incendie dans les années 1990 à 237 hectares par incendie dans les années 2010. En Alberta, il était de 123 hectares par incendie dans les années 1990, comparativement à 330 hectares par incendie dans les années 2010.

L’augmentation de l’intensité entraîne également davantage d’émissions.

Hornbrook a déclaré que les modèles pour calculer les émissions d’un incendie sont basés sur des facteurs tels que la densité d’une forêt, son âge, le type de couverture du sol et le nombre d’hectares brûlés.

En 1990, le Canada a enregistré environ 10 000 incendies. Ils ont brûlé environ 950 000 hectares et produit 30 millions de tonnes de dioxyde de carbone ou son équivalent en méthane et protoxyde d’azote.

En 2021, le Canada a enregistré moins d’incendies – près de 6 600. Mais ceux-ci ont brûlé 4,3 millions d’hectares et produit plus de cinq fois plus d’émissions. Il s’élevait à 270 millions de tonnes de gaz à effet de serre.

Kate Lindsay, vice-présidente principale de l’Association des produits forestiers du Canada, a déclaré que le changement climatique signifie également que les forêts ne mettent pas autant de temps à repousser entre les incendies.

Lindsay a déclaré que les personnes qui travaillent dans la gestion forestière essaient d’apprendre des données et d’orienter leurs plans sur l’endroit où se connecter, en partie pour qu’elles puissent aider à prendre du bois dans des zones qui peuvent être plus immédiatement sujettes aux incendies, et réduire le combustible disponible là-bas lorsque un incendie frappe.

La Presse Canadienne

