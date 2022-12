Les émissions de votre quartier – The New York Times

Mais il en va de même pour les revenus – les ménages plus riches ont tendance à acheter plus de choses, y compris des vols à l’étranger, ce qui signifie plus d’émissions.

Les gros plats à emporter

Une leçon importante de la recherche est que la politique du logement est très importante pour le changement climatique – et elle est souvent négligée.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont construit beaucoup plus de maisons dans les zones suburbaines et périurbaines que dans les centres urbains. De nombreux facteurs étaient en jeu, notamment de lourds investissements gouvernementaux dans de nouvelles routes et autoroutes, la fuite des blancs loin des villes ainsi que la demande des consommateurs pour de plus grandes maisons. Mais le résultat final est qu’il est souvent beaucoup plus facile et moins cher d’acheter une maison dans une banlieue ou une banlieue à fortes émissions que dans un centre-ville à faibles émissions.

En plus de cela, de nombreuses villes limitent artificiellement le nombre de maisons qui peuvent être construites dans des quartiers plus denses et adaptés aux transports en commun, grâce à des politiques telles que le zonage qui favorise les grandes maisons unifamiliales ou des réglementations qui imposent des quantités minimales de stationnement pour véhicules. San Francisco est très verte sur les cartes des émissions, mais les règles locales et l’opposition rendent extrêmement difficile la construction de nouveaux logements dans la ville. Les gens sont donc poussés vers des endroits où ils doivent conduire davantage. Le résultat final est pire pour le climat (et en Californie, comme nous l’avons exploré dans un article précédent, la même dynamique pousse plus de personnes dans les zones sujettes aux incendies de forêt).

Pour de nombreuses villes, la politique climatique la plus efficace consiste donc à construire davantage de logements dans des quartiers à faibles émissions, afin que davantage de personnes aient la possibilité de vivre dans un endroit où elles n’ont pas besoin de conduire autant. Tout le monde ne voudra pas déménager dans des quartiers plus denses de San Francisco ou de Berkeley, bien sûr. Mais le fait que ce soit si cher dans ces quartiers suggère que la demande est beaucoup plus élevée que l’offre en ce moment.

La nouvelle recherche offre des indications sur la manière dont les gouvernements locaux pourraient poursuivre une politique de logement plus respectueuse du climat, a déclaré Chris Jones, directeur du CoolClimate Network à l’UC Berkeley, qui a développé la méthodologie derrière l’ensemble de données. D’une part, toutes les villes n’ont pas besoin de nouveaux gratte-ciel massifs. Même certains centres-villes plus petits dans les quartiers de banlieue peuvent être assez durables et pourraient être de bons endroits pour plus de logements.

Mais, a déclaré le Dr Jones, le plus grand point à retenir est que l’endroit et la façon dont les gens vivent ne sont pas uniquement une question de choix individuel. Alors que la recherche pourrait aider à inspirer les gens à réduire leur empreinte carbone personnelle, a-t-il déclaré, “la politique est de loin le plus grand levier dont nous disposons”. Et le logement est un gros problème.