Les émissions de télévision sur le crime et la police comme “Criminal Minds” sont de grands succès en streaming

En fait, “Criminal Minds” a été l’émission la plus regardée en streaming en 2021, battant des émissions considérées comme des phénomènes culturels comme “Squid Game”, “The Great British Baking Show” et “Bridgerton”. En 2022, “NCIS” a été plus regardé que “Ozark” et le film “Encanto”.

Et “La loi et l’ordre” ? Il a redémarré l’année dernière.

Une partie de la raison pour laquelle les émissions se classent si haut est qu’il y a des centaines d’épisodes à regarder pour les téléspectateurs. “Criminal Minds”, par exemple, compte plus de 300 épisodes, et il semble que de nombreux téléspectateurs passent automatiquement à l’épisode suivant, encore et encore. La plupart des émissions les plus populaires avec un arc d’histoire qui dure une saison ou plus ont beaucoup moins d’épisodes. “Squid Game” en a neuf.