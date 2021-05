Les émissions de gaz à effet de serre de la Chine dépassent celles des États-Unis et du monde développé: rapport

Les émissions de gaz à effet de serre de la Chine en 2019 ont dépassé celles des États-Unis et du monde développé réunis, selon un rapport publié jeudi par le cabinet d’études et de conseil Rhodium Group.

Les émissions de la Chine ont plus que triplé au cours des trois dernières décennies, ajoute le rapport.

La Chine est désormais responsable de plus de 27% des émissions mondiales totales. Les États-Unis, qui sont le deuxième émetteur mondial, représentent 11% du total mondial. L’Inde est responsable de 6,6% des émissions mondiales, devançant les 27 pays de l’UE, qui représentent 6,4%, selon le rapport.

Les résultats font suite à un sommet sur le climat organisé par le président Joe Biden le mois dernier, au cours duquel le président chinois Xi Jinping a réitéré sa promesse de faire en sorte que les émissions de la nation atteignent un sommet d’ici 2030. pays à travailler ensemble pour lutter contre la crise climatique.

« Nous devons être attachés au multilatéralisme », a déclaré M. Xi lors de brèves remarques lors du sommet. «La Chine a hâte de travailler avec la communauté internationale, y compris les États-Unis, pour faire progresser conjointement la gouvernance environnementale mondiale.

M. Xi a déclaré que la Chine contrôlerait les projets de production au charbon et limiterait les augmentations de la consommation de charbon au cours des cinq prochaines années, des réductions ayant lieu dans les cinq années suivantes.

Cependant, les responsables chinois ont également souligné que la croissance économique, qui est encore largement dépendante de l’énergie au charbon, reste une priorité. Et la nation continue d’augmenter la construction de centrales électriques au charbon.

Par exemple, la Banque de développement de Chine et la Banque d’import-export de Chine ont financé ensemble 474 millions de dollars de projets de charbon en dehors de la Chine rien qu’en 2020. Et le charbon représentait plus de la moitié de la production d’énergie domestique de la Chine l’année dernière, selon Li Gao, directeur général du département du changement climatique du ministère chinois de l’écologie.