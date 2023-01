Les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis ont augmenté en 2022, mais le PIB a augmenté plus rapidement

L’invasion de l’Ukraine par la Russie, la crise énergétique mondiale qui a suivi, l’inflation galopante et la demande de voyages refoulée ont convergé pour pousser à nouveau les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis en 2022, selon une nouvelle analyse de la société de recherche Rhodium Group. Cela éloigne davantage les États-Unis de leurs objectifs climatiques, mais le pays dispose désormais d’une nouvelle série d’outils politiques pour réduire les émissions.

Les émissions ont augmenté de 1,3 % par rapport à 2021, marquant la deuxième année consécutive de croissance, mais le taux d’augmentation a ralenti. La production globale de dioxyde de carbone est également toujours inférieure aux niveaux de 2019, avant la pandémie de Covid-19. Les énergies renouvelables représentent désormais une part plus importante de la production d’électricité que le charbon. Et les transports – avions, trains et automobiles – étaient à nouveau le secteur le plus polluant pour le climat.

Il y a plusieurs façons de lire cela. D’une part, il est troublant que les émissions augmentent au cours d’une année remplie de rappels incessants de ce qui peut arriver alors que les températures moyennes continuent de grimper. Pour les États-Unis, le temps presse pour atteindre ses objectifs de changement. En 2021, le président Joe Biden s’est engagé à réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030, dans seulement sept ans.

Mais d’un autre côté, alors que les émissions ont augmenté l’année dernière, l’économie a connu une croissance encore plus importante. Une estimation rapporte que le produit intérieur brut des États-Unis a augmenté de 1,9 % en 2022 par rapport à 2021. Le PIB américain est désormais bien supérieur à ce qu’il était avant la pandémie. Ce découplage des émissions de gaz à effet de serre de la croissance économique montre qu’un pays peut prospérer sans avoir à augmenter sa consommation d’énergies fossiles. Plus de 30 pays, dont les États-Unis, ont réussi à découpler leurs économies de leurs émissions ces dernières années, et 2022 a poursuivi cette tendance.

Les États-Unis, le plus grand émetteur historique de gaz à effet de serre au monde, pourraient encore faire plus pour infléchir la courbe. Bien que les technologies propres s’améliorent et deviennent moins chères, les États-Unis auront toujours besoin de politiques plus strictes pour atteindre leurs objectifs climatiques.

Qu’est-ce qui augmente les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis ?

Alors que 2022 a été une année tumultueuse, les chocs n’ont pas suffi à stopper l’inertie du secteur énergétique américain. Le charbon, la source d’énergie la plus polluante, connaît un déclin à long terme, tandis que les sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie éolienne et solaire sont meilleures et plus rentables que jamais. L’année dernière, les énergies renouvelables ont dépassé le charbon, fournissant 22 % de la production d’électricité aux États-Unis, contre 20 % pour le charbon.

La demande de gaz naturel a également augmenté l’an dernier malgré des prix plus élevés, mais sa part était toujours inférieure à ce qu’elle était en 2019.

Avec l’assouplissement des restrictions pandémiques, la demande de transport a augmenté en 2022, et avec elle, la demande de carburant. “La chose la plus importante que nous ayons vue, c’est que les gens remontent dans les avions toute l’année”, a déclaré Ben King, directeur associé de Rhodium Group, co-auteur de l’analyse des émissions.

La flambée des prix du carburant a toutefois tempéré une partie de cette croissance.

Les Américains conduisaient aussi plus. Les ventes de véhicules électriques continuent d’établir de nouveaux records. Les constructeurs automobiles ont vendu plus de 800 000 véhicules électriques aux États-Unis en 2022, représentant jusqu’à 5,8 % de tous les véhicules vendus dans le pays, contre 3,2 % en 2021. Cependant, l’essence et le diesel dominent toujours les routes, et le désir américain pour les voitures plus grandes a compenser une grande partie de l’amélioration de l’efficacité. Les VUS consomment environ 20 % d’énergie en plus que les voitures intermédiaires.

Cette année, les États-Unis ont de nouvelles opportunités de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Avec l’entrée en vigueur de la loi sur la réduction de l’inflation, les États-Unis disposeront de 369 milliards de dollars pour rechercher une énergie plus propre. Il s’agit du plus grand investissement dans le changement climatique de l’histoire des États-Unis, finançant des usines de batteries, des panneaux solaires et des crédits d’impôt pour les véhicules électriques. Tout cela contribue à accélérer la décarbonation et à réduire les émissions. “Je pense que des choses comme la loi sur la réduction de l’inflation peuvent aider un peu cela”, a déclaré King.

Cependant, avec la Chambre désormais sous contrôle républicain, la Maison Blanche aura plus de mal à faire passer son programme climatique par le Congrès, laissant l’action exécutive, les réglementations des agences et les États comme les principaux leviers de la politique climatique américaine. Par exemple, l’Environmental Protection Agency propose de nouvelles règles pour réduire la pollution des centrales électriques. Des États comme la Californie et New York prévoient de mettre fin entièrement aux ventes de voitures à carburant fossile d’ici 2035, envoyant un signal aux constructeurs automobiles pour qu’ils construisent davantage de voitures électriques et de chargeurs. Et mardi, l’administration Biden a publié un plan national pour décarboner les transports.

Il est donc encore possible de réduire les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis cette année. Mais il faudra des mesures délibérées pour s’assurer que le pays reste sur la bonne voie.