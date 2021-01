Les États-Unis ont enregistré leur plus forte baisse annuelle d’émissions de gaz à effet de serre depuis la Seconde Guerre mondiale, selon un nouveau rapport, après que la pandémie de Covid-19 et son impact économique aient aidé le pays à dépasser de loin son objectif climatique 2020.

Le nouveau rapport sur les émissions américaines de l’année dernière, par la société de recherche américaine Rhodium Group, a souligné à quel point la réduction des voyages, l’évolution de la demande de biens et de services et des niveaux de chômage record ont réduit les émissions annuelles de gaz à effet de serre de 10,3% en 2020.

Les chiffres représentent la plus forte baisse des émissions annuelles après la Seconde Guerre mondiale, selon le rapport, battant la baisse de 6,3% enregistrée lors du crash économique de 2009 et prenant des chiffres de 21% en dessous des niveaux de 2005.

Le groupe Rhodium a étudié comment l’épidémie de Covid-19 a eu un impact sur l’économie américaine et, dans ce cadre, ses implications sur les émissions de gaz à effet de serre et le changement climatique. Cette baisse des émissions a cependant eu son propre coût, les chercheurs notant expressément que «Les réductions d’émissions de 2020 ont entraîné un énorme bilan de dommages économiques et de souffrances humaines considérables.»

Sans la pandémie et la récession qui a suivi, les chercheurs estiment que les émissions américaines auraient diminué de trois pour cent dérisoires en 2020. En tant que tel, le groupe a averti que 2020 serait probablement une anomalie, les émissions devraient augmenter lorsque l’activité économique reprendra. encore une fois plus tard cette année, surtout sans un effort national concerté sur la question.

Les objectifs 2020 dépassés par les États-Unis sont définis dans l’accord de Paris sur le climat, que l’administration Trump a officiellement retiré l’année dernière. La nouvelle administration Biden a indiqué son intention de rejoindre l’accord après son entrée en fonction le 20 janvier, ainsi que de fixer un objectif pour le pays d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050.

