Les émissions de fin de soirée reviennent après la grève des scénaristes alors que les acteurs reprennent les pourparlers

Les talk-shows de fin de soirée reviennent lundi après une absence de cinq mois provoquée par la grève des écrivains d’Hollywood, tandis que les acteurs terminent la première journée de discussions qui pourraient mettre fin à leur propre longue période de travail.

» The Late Show With Stephen Colbert » de CBS, » Jimmy Kimmel Live! » d’ABC et » The Tonight Show Starring Jimmy Fallon » de NBC ont été les premières émissions à quitter les ondes lorsque la grève des scénaristes a commencé le 2 mai, et seront désormais parmi les premier à revenir.

Le comédien John Oliver a eu sa première vision de la grève, revenant avec exubérance dimanche soir à son émission « Last Week Tonight » sur HBO et apportant un soutien sans réserve à la grève.

Oliver a joyeusement fait un récapitulatif des histoires des cinq derniers mois avant de devenir sérieux, qualifiant la grève de « période extrêmement difficile » pour tous les acteurs de l’industrie.

« Pour être clair, cette grève a eu lieu pour de bonnes raisons. Notre industrie a vu ses travailleurs sévèrement mis à rude épreuve ces dernières années », a déclaré Oliver. « Alors, la guilde des écrivains a fait grève et, heureusement, a gagné. Mais il a fallu beaucoup de sacrifices de la part de beaucoup de gens pour y parvenir. »

« Je suis également furieux qu’il ait fallu 148 jours aux studios pour parvenir à un accord qu’ils auraient pu proposer dès le premier jour », a déclaré Oliver. Il a ajouté qu’il espérait que le contrat des scénaristes donnerait un levier à d’autres guildes de l’industrie du divertissement – ​​ainsi qu’aux travailleurs de l’automobile en grève et aux employés d’autres industries – pour négocier de meilleurs accords.

Warner Bros. Discovery, propriétaire de HBO, fait partie des studios de l’autre côté de la table dans les grèves des scénaristes et des acteurs, et son PDG, David Zaslav, a été directement impliqué dans les négociations.

Les animateurs de fin de soirée du réseau feront leur retour plus tard lundi.

Colbert accueillera l’astrophysicien et auteur Neil deGrasse Tyson lors de sa première émission. Kimmel accueillera Arnold Schwarzenegger. Matthew McConaughey sera sur le canapé de Fallon.

Tous les animateurs aborderont sûrement la grève dans leurs monologues.

« Je te verrai lundi, et tous les jours après ça ! » » a déclaré Colbert exubérant dans une vidéo Instagram la semaine dernière depuis le théâtre Ed Sullivan, qui était rempli de ses écrivains et d’autres membres du personnel pour leur première réunion depuis le printemps.

Les hôtes ne sont pas restés totalement inactifs. Ils se sont associés pour un podcast, « Strike Force Five », pendant la grève.

Les scénaristes ont été autorisés à retourner au travail la semaine dernière après que la Writers Guild of America ait conclu un accord sur un contrat de trois ans avec une alliance des plus grands studios, services de streaming et sociétés de production de l’industrie.

Les dirigeants syndicaux ont présenté l’accord comme une victoire claire sur des questions telles que les salaires, la taille des effectifs et l’utilisation de l’intelligence artificielle, qui valaient la peine de prendre des mois de congé. Les scénaristes eux-mêmes voteront sur le contrat au cours d’une semaine de scrutin qui a débuté lundi.

Pendant ce temps, la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists a entamé lundi des négociations avec le même groupe, l’Alliance of Motion Picture and Television Producers, pour la première fois depuis qu’ils ont rejoint les écrivains dans une double grève historique le 14 juillet. les parties reprendront les négociations mercredi.

Les acteurs ont débrayé pour plusieurs des mêmes problèmes que les écrivains, et les dirigeants de la SAG-AFTRA ont déclaré qu’ils examineraient de près les gains et les compromis de l’accord de la WGA, mais ont souligné que leurs revendications resteraient les mêmes qu’au début de la grève. .

Dans un message envoyé par courrier électronique aux membres et publié sur les réseaux sociaux, la direction du syndicat a déclaré qu’il ne fallait pas considérer une résolution comme une fatalité.

« Alors que nous négocions, nous vous demandons de ne pas relâcher », indique le message. « Continuez à participer en force à nos piquets de grève et aux événements de solidarité à travers le pays. Laissez l’AMPTP entendre votre voix haut et fort. Cela fait une différence. »

Les deux parties ont indiqué dans un communiqué commun que « plusieurs dirigeants » des studios participeraient aux négociations, sans donner de noms. Mais aux côtés de Zaslav, le PDG de Disney, Bob Iger, le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, et la directrice du contenu du groupe NBCUniversal Studio, Donna Langley, ont tous participé directement aux négociations avec les scénaristes.

Ce n’est que cinq jours après la reprise des négociations entre les scénaristes et les studios qu’un accord a été conclu et que la grève a pris fin, bien qu’une tentative de reprise des négociations un mois plus tôt ait été interrompue après quelques réunions.

Les émissions de fin de soirée auront des limites importantes sur leurs listes d’invités. Leur gagne-pain, des acteurs qui semblent promouvoir des projets, ne seront pas autorisés à apparaître si les films et les émissions sont destinés aux studios qui font l’objet des grèves.

Mais les exceptions sont nombreuses. McConaughey, par exemple, apparaît avec Fallon pour promouvoir son livre pour enfants, « Just Because ».

Et la SAG-AFTRA a accordé des accords intérimaires permettant aux acteurs de travailler sur de nombreuses productions, ce qui confère aux acteurs le droit de les promouvoir publiquement.