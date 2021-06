Les émissions de dioxyde de carbone enregistrent des niveaux historiques malgré la pandémie de Covid-19 en cours

Le dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère terrestre a de nouveau culminé le mois dernier, atteignant des niveaux historiques, selon un nouveau rapport. Le dioxyde de carbone atmosphérique a culminé pour 2021 en mai à une moyenne mensuelle de 419 parties par million (ppm), le niveau le plus élevé depuis le début des mesures précises il y a 63 ans, des scientifiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et de la Scripps Institution of Oceanography au L’Université de Californie à San Diego a annoncé lundi.

Le CO2 est de loin le gaz à effet de serre d’origine humaine le plus abondant et persiste dans l’atmosphère et les océans pendant des milliers d’années après son émission, a déclaré Pieter Tans, scientifique principal au Laboratoire de surveillance mondiale de la NOAA, dans un communiqué.

« Nous ajoutons environ 40 milliards de tonnes métriques de pollution au CO2 dans l’atmosphère par an », a déclaré Tans.

« C’est une montagne de carbone que nous déterrons de la Terre, brûlons et rejetons dans l’atmosphère sous forme de CO2 – année après année. Si nous voulons éviter un changement climatique catastrophique, la priorité absolue doit être de réduire la pollution par le CO2 à zéro le plus tôt possible », a-t-il noté.

Alors que l’augmentation d’une année sur l’autre de 1,8 ppm lors du pic de CO2 de mai était légèrement inférieure à celle des années précédentes, les mesures de CO2 pour les cinq premiers mois de 2021 ont montré une augmentation de 2,3 ppm au cours des mêmes cinq mois de 2020, proche de la moyenne annuelle. augmentation de 2010 à 2019.

Les blocages induits par Covid en 2020 ont entraîné une baisse de 5,8% des émissions mondiales de CO2 liées à l’énergie, la plus forte baisse annuelle en pourcentage depuis la guerre mondiale, a révélé un rapport de mars de l’Agence internationale de l’énergie – AIE.

Cependant, avec l’ouverture des fermetures et le relâchement des restrictions induites par la pandémie, les émissions mondiales de CO2 ont recommencé à augmenter.

Les émissions de CO2 connaîtront une augmentation de 1,5 milliard de tonnes – la deuxième augmentation annuelle la plus importante jamais enregistrée – en 2021, a déclaré l’AIE dans son dernier rapport. Bien qu’il s’agisse de la plus forte augmentation annuelle des émissions depuis 2010, cela inverserait la majeure partie du déclin de l’année dernière causé par la pandémie de Covid-19, a déclaré l’AIE.

Le rapport de la NOAA, cependant, a déclaré que l’effet de la pandémie n’avait aucun effet perceptible sur le record historique de CO2.

La charge atmosphérique actuelle de CO2 est comparable à ce qu’elle était pendant l’optimum climatique du Pliocène, il y a entre 4,1 et 4,5 millions d’années, lorsque le CO2 était proche ou supérieur à 400 ppm. Pendant cette période, le niveau de la mer était d’environ 78 pieds plus haut qu’aujourd’hui, la température moyenne était de 7 degrés Fahrenheit plus élevée qu’à l’époque préindustrielle et des études indiquent que de grandes forêts occupaient de grandes zones de l’Arctique qui sont maintenant de la toundra, selon le rapport.

