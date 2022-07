Les émissions de cuisine télévisées sont devenues un théâtre de cruauté et d’humiliation et il n’y a pas besoin de le dire, dit Nigella Lawson

NIGELLA Lawson dit que les émissions de cuisine à la télé comme Hell’s Kitchen de Gordon Ramsay et MasterChef de la BBC sont un “théâtre de cruauté et d’humiliation”.

La célèbre chef, 62 ans, connue pour ses insinuations effrontées dans ses propres émissions de cuisine, a déclaré qu’il n’y avait “jamais besoin d’être méchante” et que les candidats devaient toujours être traités avec respect.

Getty

Nigella Lawson dit que les émissions de cuisine à la télé comme Hell’s Kitchen de Gordon Ramsay sont un “théâtre de cruauté et d’humiliation”[/caption]

Getty – Contributeur

Gordon Ramsay est réputé pour ses explosions explosives sur Hell’s Kitchen[/caption]

Parlant du genre d’émissions de cuisine de mauvaise humeur, Nigella a déclaré: «Je n’aime pas ça du tout. Je pense que c’est contre-productif.

«Cela fait que les gens à la maison se sentent inhibés à cuisiner aussi, parce qu’ils ont cette voix persécutrice dans la tête. Je ne pouvais pas faire partie d’un programme comme celui-là.

“Cela ne veut pas dire que vous n’êtes pas honnête, mais il n’y a jamais besoin d’être méchant.”

Gordon, 55 ans, est réputé pour ses éclats explosifs sur Hell’s Kitchen, qui a été renouvelé pour deux saisons supplémentaires sur le réseau américain Fox.

Le spectacle tendu voit des chefs en herbe se mettre à l’épreuve dans la cuisine – tout en endurant la colère de Gordon – pour gagner plus de 200 000 £ et un rôle convoité en tant que chef cuisinier dans un restaurant choisi par Ramsay.

Gordon est connu pour avoir crié le mot F aux concurrents de Hell’s Kitchen, qualifiant les aspirants chefs d'”ânes” et jetant de la viande mal cuite par terre.

Parmi les autres chefs célèbres, citons MasterChef: le juge des professionnels Marcus Wareing, 52 ans, et son compatriote anglais Marco Pierre White, 60 ans, le français Jean-Christophe Novelli, 61 ans, et la chef néo-zélandaise Monica Galetti, 46 ans.

Nigella, qui a fait ses commentaires à Australian Women’s Weekly, a été révélée comme nouvelle juge dans l’émission australienne My Kitchen Rules en avril, remplaçant l’ancien juge australien Pete Evans, 49 ans.





Parlant de son nouveau rôle, Nigella a déclaré au magazine : “Aller au restaurant peut être un régal, mais pour moi, la véritable histoire de la nourriture est racontée à travers la cuisine que nous faisons à la maison.

“Ainsi, avoir la chance de défendre les cuisiniers à domicile et avoir le privilège intime d’être invité chez les gens pour manger leur nourriture me remplit de gratitude et d’excitation dans une égale mesure.”

Polycopié

L’Anglais Marco Pierre White est célèbre pour sa férocité[/caption]

Nigella est récemment revenue à Londres après avoir tourné la dernière saison de l’émission Down Under – et elle n’a pas exclu de retourner en Australie.

Elle a dit : « Je ne fais pas partie des planificateurs de la vie. D’une certaine manière, la vie se passe comme elle se passe. Vous pouvez faire des plans, mais cela ne signifie pas qu’ils vont se réaliser.

L’auteur de Cook, Eat, Repeat, qui est la fille de l’ancien chancelier Nigel Lawson, 90 ans, vit dans une propriété de 5 millions de livres sterling à Londres.

BBC / Shine TV

Éclaboussure

Il comprend également le Français Jean-Christophe Novelli, 61 ans[/caption]