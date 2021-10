Les émissions de CO2 de l’aéroport de Delhi IGI sont équivalentes à celles d’une centrale au charbon chaque année

Combien d’émissions de carbone les aéroports contribuent-ils au décompte mondial ? Selon l’Airport Carbon Accredition Organization, l’industrie aéroportuaire ne représente que 2 % des émissions totales de carbone du secteur du transport aérien. Bien que cela puisse sembler faible, le montant est suffisamment important pour nécessiter une réduction. Plus d’un an après que la Haute Cour de Delhi a ordonné au Centre de contrôle de la pollution (CPCB) et au Comité de contrôle de la pollution de Delhi (DPCC), ils n’ont pris aucune mesure concrète pour résoudre le problème de la pollution de l’air et de la pollution sonore causée par l’aviation. Incidemment, la question de l’augmentation de la température due au trafic aérien reste également non résolue, comme l’a montré le ministère de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique (MoEF&CC) dans une réponse à une question du Lok Sabha sur « Augmentation de la température due au trafic aérien » en juillet.

Alors, combien produit réellement votre aéroport le plus proche en Inde ? Un nouvel outil en ligne appelé Airport Tracker, un projet conjoint des organisations à but non lucratif International Council on Clean Transportation, ODI et Transport and Environment, destiné à révéler « les émissions de dioxyde de carbone (CO2) générées par les avions au départ des aéroports du monde entier. » Le tracker contient des informations sur les 1 300 plus grands aéroports mondiaux, couvrant 99 % du trafic mondial de passagers des compagnies aériennes. Il montre le montant total des émissions liées aux passagers générées par chaque aéroport (et exclut les émissions de fret). L’objectif est de produire des « estimations » de l’impact climatique de la capacité aéroportuaire existante et proposée au cas par cas et mieux comprendre comment l’industrie de l’aviation peut s’intégrer dans notre planification pour un monde sans danger pour le climat », explique leur site Web.

Selon le tracker, les émissions totales de l’Inde sont égales aux émissions annuelles de 5 centrales au charbon. En moyenne, les émissions de carbone par passager, par kilomètre sont de 85 grammes de CO2. L’aéroport international Indira Gandhi de Delhi produit le plus élevé, se classant n ° 1 en Inde pour les émissions de carbone. Les émissions de l’aéroport représentent à elles seules les émissions de carbone annuelles d’une centrale au charbon. Delhi est suivie par l’aéroport international Chhatrapati Shivaji Maharaj de Mumbai, dont les émissions de l’aéroport sont équivalentes aux émissions de CO2 de 1 750 000 voitures par an. Viennent ensuite Bengaluru, qui se classe n°3 avec des émissions équivalentes à près de 960 000 voitures par an. Les aéroports de Calcutta, Hyderabad et Chennai sont également d’importantes sources de CO2.

En dehors de l’Inde, les avions décollant de l’aéroport JFK de New York et de Francfort International en Allemagne émettent autant de dioxyde de carbone que trois centrales au charbon chacune. Los Angeles International, Londres Heathrow et l’aéroport de Dubaï équivalent chacun à quatre centrales au charbon.

Sur son site Web, DIAL a affirmé qu’il disposait d’un «système de surveillance automatique du bruit des aéronefs à toutes les approches des pistes pour surveiller les niveaux de bruit autour de l’aéroport et permettre d’identifier les aéronefs bruyants et que le système de suivi des aéronefs avait été installé avec la surveillance du bruit des aéronefs. terminal à l’aéroport IGI.’

En ce qui concerne la pollution de l’air, le site Web de DIAL mentionne également que pour éviter les déversements de carburant et également réduire le mouvement des pétroliers/véhicules de ravitaillement, l’aéroport de Delhi a développé un système de réseau de bornes d’alimentation en carburant dédié ; il utilise la prise de décision collaborative aéroportuaire (A-CDM) pour l’exploitation de l’aéroport et l’exploitation de toutes les pistes afin de minimiser le retard des aéronefs et les émissions associées ; il utilise une procédure de taxation verte telle que TaxiBot pour réduire la combustion de l’ATF pendant les procédures de taxation et il utilise des véhicules à batterie dans le terminal, le tablier (pour le chariot à bagages) et le fret.

