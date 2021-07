Les émissions de CO2 atteindront des niveaux records en 2023, selon l’AIE

Commentant les résultats, Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE, a déclaré : « Depuis que la crise de Covid-19 a éclaté, de nombreux gouvernements ont peut-être parlé de l’importance de reconstruire en mieux pour un avenir plus propre, mais beaucoup d’entre eux n’ont pas encore mis leur de l’argent là où est leur bouche. »

Pour l’avenir, l’organisation basée à Paris a estimé que, dans le cadre des plans de dépenses actuels, les émissions de dioxyde de carbone de la planète seraient en passe d’atteindre des niveaux record en 2023 et continueraient de croître au cours des années suivantes. Il n’y avait, selon son analyse, « aucun pic clair en vue ».

Ces déficits ont été « particulièrement prononcés dans les économies émergentes et en développement, dont beaucoup sont confrontées à des problèmes de financement particuliers », a-t-il ajouté.

L’analyse et les projections de l’AIE sont basées sur son Sustainable Recovery Tracker, qui a été lancé mardi et « surveille les dépenses gouvernementales allouées aux reprises durables ».

Le tracker prend ces informations et les utilise ensuite pour estimer « dans quelle mesure ces dépenses stimulent l’investissement global dans l’énergie propre et dans quelle mesure cela affecte la trajectoire des émissions mondiales de CO2 ».

Pour sa part, Birol a déclaré que les gouvernements devaient « augmenter rapidement les dépenses et les mesures politiques pour respecter les engagements qu’ils ont pris à Paris en 2015 – y compris la fourniture vitale de financement par les économies avancées au monde en développement.

« Mais ils doivent ensuite aller encore plus loin », a-t-il ajouté, « en menant les investissements et le déploiement d’énergies propres à des niveaux beaucoup plus élevés au-delà de la période de reprise afin de placer le monde sur la voie de zéro émission nette d’ici 2050, qui est encore réalisable – si nous agissons maintenant. »

La référence de Birol à l’Accord de Paris est notable mais pas surprenante. L’ombre de l’accord, qui vise à « limiter le réchauffement climatique à bien en dessous de 2, de préférence à 1,5 degré Celsius, par rapport aux niveaux préindustriels », plane sur les discussions sur les objectifs de zéro net.

Réduire à zéro les émissions de dioxyde de carbone d’origine humaine d’ici 2050 est considéré comme crucial pour atteindre l’objectif de 1,5 degré Celsius.

Les nouvelles découvertes de l’AIE interviennent après qu’elle a déclaré que la demande d’électricité de la planète était prévue pour un fort rebond cette année et l’année prochaine après avoir chuté d’environ 1% en 2020.

Publié la semaine dernière, son rapport sur le marché de l’électricité prévoit que la demande mondiale d’électricité augmentera de près de 5 % en 2021 et de 4 % en 2022, alors que les économies du monde entier cherchent à se remettre des effets de la pandémie.

Le rapport note que bien que la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables « continue de croître fortement », elle ne peut pas répondre à la demande croissante.

Les énergies renouvelables devaient, selon l’organisation intergouvernementale, « ne pouvoir servir qu’environ la moitié de la croissance prévue de la demande mondiale en 2021 et 2022 ».

A l’autre extrémité du spectre, la production d’électricité à partir de combustibles fossiles devait « couvrir 45 % de la demande supplémentaire en 2021 et 40 % en 2022 ».

En effet, la réalité sur le terrain montre à quel point la réalisation des objectifs liés au climat sera un défi majeur dans les années à venir.

Les entreprises énergétiques découvrent toujours de nouveaux gisements de pétrole, par exemple, tandis que dans des pays comme les États-Unis, les combustibles fossiles continuent de jouer un rôle important dans la production d’électricité.

Au niveau mondial, les recherches de l’AIE publiées la semaine dernière s’attendent à ce que la production d’électricité à partir du charbon augmente « de près de 5% en 2021 et de 3% supplémentaires en 2022, après avoir diminué de 4,6% en 2020 ».

« En conséquence, la production d’électricité au charbon devrait dépasser les niveaux d’avant la pandémie en 2021 et atteindre un niveau record en 2022 », ajoute-t-il.