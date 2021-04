Avec la reprise de la consommation de charbon, de pétrole et de gaz avec la réouverture des économies, l’AIE a prédit que les émissions de carbone liées à l’énergie augmenteraient de 4,8% en glissement annuel.

Les émissions de carbone ont diminué de 5,8% en 2020 – la plus forte baisse jamais enregistrée. La flambée attendue cette année laisserait les niveaux de 2021 d’environ 1,2% en dessous de 2019.

La demande mondiale d’énergie s’est contractée de 4% en 2020, la plus forte baisse depuis la Seconde Guerre mondiale. En 2021, la consommation d’énergie devrait augmenter de 4,6%, ce qui compense les pertes de l’année dernière avec une augmentation nette de 0,5% par rapport aux niveaux de 2019, selon l’AIE. La demande la plus importante devrait provenir des marchés émergents et des économies en développement.