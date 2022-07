Les émissions de carbone des États-Unis ravagent les pays les plus pauvres – étude – RT World News

Les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis auraient causé plus de 1,9 billion de dollars de dommages à d’autres pays depuis 1990

Les États-Unis ont causé près de 2 000 milliards de dollars de dommages à d’autres pays de 1990 à 2014 avec leur empreinte carbone massive, selon une nouvelle analyse menée par des chercheurs du Dartmouth College et publiée mardi dans la revue Climatic Change.

La quantité prodigieuse de gaz à effet de serre émise par les États-Unis au cours de cette période de 24 ans a entraîné des vagues de chaleur, de mauvaises récoltes et d’autres conséquences économiques désastreuses pour d’autres pays, entraînant une perte de revenus de 1,9 billion de dollars dans le monde, selon le rapport.















Les cinq principaux émetteurs de carbone, dont la Chine, la Russie, l’Inde et le Brésil (en plus des États-Unis), ont causé au total des pertes économiques de 6 000 milliards de dollars depuis 1990, selon les chercheurs – un chiffre représentant environ 14 % du PIB mondial.

“C’est un nombre énorme“, a souligné l’auteur principal de l’étude, Chris Callahan, ajoutant que même si c’était”pas surprenant que les États-Unis et la Chine soient en tête de liste“, les chiffres que la recherche a mis au jour”sont vraiment très durs. Pour la première fois, nous pouvons montrer que les émissions d’un pays peuvent être attribuées à un dommage spécifique.”

Les 10 plus grands émetteurs causent plus de 67 % des pertes économiques liées au climat et récoltent 70 % des bénéfices financiers, ont constaté les chercheurs, les États-Unis étant à eux seuls responsables de 16,5 % des pertes et de 18 % des bénéfices. Ce schéma se reproduit dans tous les pays à fortes émissions, qui, selon l’analyse, font la part du lion des dommages tout en ne subissant que peu ou pas de souffrances économiques.

Au contraire, ont souligné les chercheurs, les pays les plus septentrionaux tirent des avantages tangibles du changement climatique, tels que des saisons de croissance plus longues et moins de décès liés au froid. La recherche n’a pas non plus pris en compte les dommages non liés au PIB, tels que la perte de biodiversité et les décès dus aux catastrophes naturelles, ce qui indique que les dommages disproportionnés qui affectent les pays les plus pauvres et les plus chauds sont probablement encore plus biaisés.

Callahan et ses collègues sont arrivés à leurs conclusions en combinant des données climatiques historiques avec des modèles climatiques et des informations économiques, puis ont calculé les dommages résultants »en utilisant des relations empiriques température-croissance.” Une autre méthode de calcul qui tient compte des émissions créées par le commerce international place encore plus nettement les États-Unis en tête des dommages induits par le climat, responsables de 18 %. Les dommages causés par la Russie et la Chine diminuent respectivement de 15 % et 9 %, tandis que ceux causés par certains pays européens augmentent jusqu’à 20 %.

LIRE LA SUITE:

La décision de la Cour suprême des États-Unis sur les émissions de carbone a un impact sur le monde entier

Les chercheurs ont noté que leurs travaux pourraient fournir une base aux pays les plus pauvres pour intenter des poursuites pour les dommages liés au climat, soulignant que les efforts antérieurs ont été entravés par un manque de preuves scientifiques liant les émetteurs de carbone individuels à “les impacts en aval du réchauffement.« Avec le genre de preuves présentées dans leur rapport, ont-ils soutenu, ces pays pourraient être en mesure d’intenter une action en justice. De telles méthodes consistant à blâmer les dommages climatiques peuvent également être appliquées à des entreprises individuelles, soulignent les chercheurs.

De telles conclusions ne manqueront pas d’être controversées, le chef américain du climat John Kerry étant déjà engagé dans le contrôle des dégâts dans l’espoir d’éviter “ouvrir une voie juridique en ce qui concerne [climate-related] responsabilité.” Alors qu’il a insisté pour suivre la conférence sur le climat COP26 qui a soutenu l’idée d’indemniser les pays les plus pauvres pour les pertes et les dommages, il a évité le “problème de responsabilité», essayant vraisemblablement d’éviter que les États-Unis ne soient empêtrés dans d’éventuelles poursuites en matière de climat intentées par les pays les plus pauvres dont ils auraient été victimes.