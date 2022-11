Les émissions de carbone de la RGTH sont sur la bonne voie pour revenir aux niveaux d’avant la pandémie, prévient un rapport

La région du Grand Toronto et de Hamilton est sur la bonne voie pour atteindre les niveaux d’émissions de carbone d’avant la pandémie, selon un nouveau rapport publié mardi.

Le rapport de The Atmospheric Fund (TAF), qui se décrit sur son site Web comme une « agence climatique régionale qui investit dans des solutions à faible émission de carbone », indique que la baisse des émissions au plus fort des fermetures pandémiques est en train de s’inverser.

Julia Langer, PDG de TAF, a déclaré à CBC Toronto que l’augmentation est une tendance décevante.

“La réduction spectaculaire des émissions que nous avons constatée grâce au travail à domicile et aux voitures hors de la route commence à revenir”, a-t-elle déclaré.

“Nous allons dans la mauvaise direction.”

Selon le rapport, les émissions de carbone de la RGTH ont diminué de 13,4 % en 2020. Les chercheurs ont examiné les données de Toronto, Hamilton, Halton, Peel, York et Durham et ont constaté que les émissions avaient augmenté de 4,5 % (2,2 millions de tonnes) dans la région. en 2021.

“Les outils sont là”

Par rapport aux données des années précédentes, le rapport a révélé que peu de progrès avaient été réalisés dans la RGTH depuis 2015. TAF a déclaré qu’une diminution de 6 % d’une année sur l’autre est nécessaire pour atteindre les objectifs d’émissions de la plupart des villes pour 2030.

Le rapport fournit également une feuille de route pour résoudre le problème des émissions, a déclaré Langer.

“C’est difficile, mais c’est possible”, a-t-elle déclaré. “Les outils sont là.”

Selon le rapport, les bâtiments (44 %), les transports (31 %) et l’industrie (20 %) sont responsables de la majorité des émissions en 2021. Les déchets et l’agriculture sont responsables des 4 % restants.

Cette carte tirée du rapport du Fonds atmosphérique ventile les émissions de carbone dans la RGTH par municipalité. « Mt » indique combien de mégatonnes (1 million de tonnes) d’émissions ont été produites en 2021. (Le Fonds Atmosphérique)

La recherche a également révélé que les émissions provenant de l’électricité ont augmenté de 28 %, en raison de l’utilisation croissante de centrales électriques au gaz naturel.

Sarah Buchanan, de la Toronto Environmental Alliance, a déclaré à CBC Toronto qu’une grande partie de cette utilisation de gaz naturel à Toronto provient des bâtiments.

La construction de nouveaux bâtiments écologiques et la rénovation de bâtiments existants constituent une énorme opportunité de croissance pour la ville, a-t-elle déclaré.

« Il faudra beaucoup de travail pour moderniser chaque bâtiment de Toronto et pour s’assurer que les nouveaux bâtiments sont construits selon des normes beaucoup plus élevées, a déclaré Buchanan.

“Mais ce travail crée d’énormes quantités d’opportunités d’emploi.”

Ce graphique du rapport du Fonds atmosphérique ventile les principales sources d’émissions de carbone dans la RGTH par mégatonnes d’équivalent en dioxyde de carbone (MtCO2e). Les conclusions des rapports montrent que les bâtiments et les transports sont les deux principales sources d’émissions. (Le Fonds Atmosphérique)

Future Majority, une organisation à but non lucratif qui lutte contre le changement climatique et d’autres problèmes qui affectent les jeunes, souhaite également que l’on mette davantage l’accent sur les développements de bâtiments écologiques.

“Ce que font essentiellement les normes de développement vert, c’est de nous présenter un moyen clair et efficace de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre dans nos communautés”, a déclaré Meshali Awan, porte-parole de Future Majority, à CBC Toronto.

De nombreuses villes de la RGTH ont élaboré une version d’une norme d’aménagement écologique.

Mais la nouvelle loi sur le logement de la province, le projet de loi 23, menace les progrès réalisés dans l’élaboration de ces normes, a déclaré Awan.

“Ce que les jeunes demandent vraiment, c’est un amendement au projet de loi afin que nous puissions nous remettre sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs climatiques dans les années à venir”, a-t-elle déclaré.

Alors que les conseils municipaux nouvellement élus entament un nouveau mandat mardi, Awan veut encourager les citoyens à exprimer leurs inquiétudes concernant la hausse des émissions, le projet de loi 23 et la crise climatique en général.

Des émissions plus élevées, un problème de santé

En réponse au rapport, les experts environnementaux ont également noté que les émissions élevées de carbone peuvent être préjudiciables à la santé des personnes.

“Nous ressentons déjà l’impact négatif des émissions de carbone à Toronto”, a déclaré Buchanan. “Beaucoup de gens ont remarqué que les vagues de chaleur s’intensifient à Toronto et que les inondations s’intensifient également.”

Le rapport du Fonds atmosphérique a révélé que les bâtiments sont la plus grande source d’émissions de carbone dans la RGTH. Les groupes environnementaux demandent aux gouvernements municipaux et provinciaux de soutenir davantage de bâtiments écologiques. (Le Fonds Atmosphérique)

Ces conditions, les vagues de chaleur en particulier, peuvent avoir des effets dévastateurs sur la santé des résidents, a-t-elle déclaré.

La Dre Samantha Green, médecin de famille et membre du conseil d’administration de l’Association canadienne des médecins pour l’environnement, est d’accord.

“Les émissions de carbone sont également représentatives de la pollution de l’air”, a-t-elle déclaré à CBC Toronto.

“Nous pensons souvent à l’asthme et aux affections respiratoires, mais la pollution de l’air déclenche également des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et d’autres problèmes vasculaires, aggrave le diabète, peut avoir des effets néfastes sur la grossesse, a été associée au développement de la démence d’Alzheimer et est également liée à divers formes de cancer.”

Langer a noté que le rapport comprend également certaines des politiques et programmes les plus efficaces qui contribuent à réduire les émissions.

Dans l’ensemble, a-t-elle déclaré, le rapport devrait servir de note d’information aux gouvernements locaux et aux décideurs de l’industrie, leur indiquant comment agir et à quelle vitesse ils doivent le faire.

“Plus on attend, plus c’est dur et plus ça coûte cher.”