Les émissions de carbone aux États-Unis ont augmenté en 2022, même si les énergies renouvelables ont dépassé le charbon

Les émissions provenant de la production d’électricité ont diminué car les énergies renouvelables et le gaz naturel ont remplacé le charbon, qui a connu une augmentation faible et de courte durée en 2021 en raison des prix élevés du gaz naturel. Le gaz naturel est moins intensif en carbone que le charbon, mais sa combustion produit beaucoup plus de méthane, un gaz à effet de serre particulièrement puissant.

Un rapport récent de l’Agence internationale de l’énergie a estimé que les énergies renouvelables sont en passe de dépasser le charbon en tant que principale source de production d’électricité dans le monde d’ici le début de 2025, alors que les pays réagissent aux perturbations de l’approvisionnement en combustibles fossiles liées à la guerre en Ukraine en adoptant des politiques plus strictes pour s’éloigner provenant du pétrole, du gaz et du charbon émetteurs de carbone.

Pourtant, les États-Unis ont fait peu de progrès l’année dernière dans l’un de leurs secteurs les plus émetteurs, les transports et l’industrie, qui représentent ensemble environ les deux tiers des émissions totales de gaz à effet de serre du pays. Les émissions industrielles ont augmenté de 1,5 % et les émissions des transports ont augmenté de 1,3 %, ces dernières étant principalement tirées par la demande de carburéacteur alors que les voyages en avion continuaient de se remettre des déclins de l’ère pandémique.

Certains experts espèrent que les dispositions de la loi sur la réduction de l’inflation pourront fournir des fonds pour accélérer la décarbonisation des installations industrielles et réduire les émissions de combustibles fossiles de l’industrie lourde, y compris la production de ciment et d’acier. La législation a également élargi les crédits d’impôt à la consommation pour les véhicules électriques, qui créent généralement moins d’émissions que les voitures à essence.

L’augmentation la plus importante des émissions l’an dernier provenait des maisons et des bâtiments, qui brûlent des combustibles fossiles comme le gaz naturel dans les fournaises, les chauffe-eau et d’autres appareils. Ces émissions ont augmenté de 6 % et ont atteint des niveaux prépandémiques. Des températures plus froides que la moyenne au début de l’année ont conduit de nombreux Américains à augmenter leur consommation d’énergie domestique en augmentant le chauffage.

Les estimations du groupe Rhodium n’incluent pas les émissions provenant de l’agriculture ou des incendies de forêt, qui libèrent du dioxyde de carbone dans l’atmosphère en brûlant les forêts et les prairies. L’agriculture est un contributeur majeur au changement climatique, les activités agricoles représentant 11,2% des émissions totales de gaz à effet de serre aux États-Unis en 2020, selon les estimations du département américain de l’Agriculture.