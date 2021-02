«Nous constatons une énorme baisse à la fois des taux d’émission mondiaux et de ce qui provient de l’est de la Chine», a déclaré Stephen A. Montzka, chercheur chimiste à la National Oceanic and Atmospheric Administration et auteur principal de l’une des études. Les travaux du Dr Montzka et d’autres il y a trois ans ont révélé pour la première fois les émissions illégales.

Meg Seki, secrétaire exécutive par intérim du Secrétariat de l’ozone, l’organe des Nations Unies qui administre le traité, a déclaré que l’organisation était heureuse de voir que les émissions avaient baissé et que l’effet sur la couche d’ozone serait probablement limité. «Il est toutefois important de prévenir de telles émissions inattendues à l’avenir grâce à une surveillance continue et de haut niveau par la communauté scientifique», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La révélation dans une étude 2018 d’émissions voyous de Chine qui ont commencé cinq ans auparavant a été un choc pour les scientifiques, les décideurs, les écologistes et autres personnes qui surveillent le protocole, qui est largement considéré comme le traité environnemental le plus efficace de l’histoire.

Lorsqu’elles ont été confrontées pour la première fois aux preuves, les autorités environnementales chinoises se sont couvertes et ont émis des doutes sur les résultats, suggérant qu’il pourrait y avoir autres sources non répertoriées du produit chimique ou que les fabricants de mousse isolante n’utiliserait pas autant de CFC-11 .

La recherche de 2018 n’a pas identifié la source de la plupart des émissions au-delà de leur localisation comme provenant d’Asie de l’Est. Mais les enquêtes cette année-là par le Agence d’enquête environnementale , un groupe de défense indépendant basé à Washington, DC, et par le New York Times a trouvé des preuves que le gaz était toujours produit et utilisé dans l’est de la Chine, en particulier dans le Shandong.

En plus des poursuites, le gouvernement a resserré les règles et la surveillance des industries de production de produits chimiques et de mousse, et a promis de créer un système de données complet pour retracer le mouvement des produits chimiques qui pourraient être utilisés pour fabriquer le CFC-11.

Il existe des gaz légaux qui peuvent remplacer le CFC-11 dans la production de mousse. M. Gao, le marchand de produits chimiques du Shandong, a déclaré que son entreprise était spécialisée dans l’un d’entre eux.

La disponibilité de substituts a peut-être aidé la Chine à réduire ses émissions de CFC-11. Zhu Xiuli, directeur des ventes dans une autre entreprise du Shandong qui vend des agents moussants, a déclaré que les clients avaient précédemment demandé s’ils avaient du CFC-11. Mais «au cours des deux dernières années, il y a eu de moins en moins de demandes de renseignements», a-t-elle déclaré.

Le CFC-11 a également été utilisé dans les équipements de réfrigération. Au fur et à mesure que l’engrenage vieillit et que les mousses contenant du CFC-11 se dégradent avec le temps, le gaz est lentement libéré. Bien que la taille de cette «banque» de CFC-11 ne soit pas connue avec précision, elle est prise en compte par le protocole, et c’est l’une des raisons pour lesquelles la pleine récupération de l’ozone prendra des décennies.

Les nouveaux articles, qui ont été publiés dans la revue Nature, ne rendent pas non plus compte de la totalité de l’augmentation mondiale des émissions de CFC-11 survenue depuis 2013. Le gaz peut encore être produit ou utilisé dans d’autres pays ou dans d’autres parties de la Chine. , mais les chercheurs ont déclaré qu’il n’y avait pas assez de stations d’échantillonnage de l’air dans le monde pour en être certain.

«C’est une leçon utile dont nous avons vraiment besoin pour étendre nos capacités de surveillance», a déclaré le Dr Rigby.

Avipsa Mahapatra, responsable de la campagne sur le climat pour l’Agence d’investigation environnementale, a déclaré à propos des nouvelles découvertes qu’il était «passionnant de voir des études atmosphériques confirmant que les renseignements sur le terrain et les mesures de répression ultérieures ont abouti à une victoire climatique spectaculaire. Mais elle a déclaré que son groupe avait des indications selon lesquelles l’application de la loi aurait pu être plus efficace dans certaines régions de Chine que dans d’autres. «Ce n’est pas le moment de la complaisance», dit-elle.