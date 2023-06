Les émissions bien-aimées de la BBC ont été diffusées lors du remaniement du programme télévisé de Glastonbury cette semaine

PLUSIEURS émissions bien-aimées de la BBC ont été retirées alors que la société semble diffuser sa couverture de Glastonbury.

La société a bouleversé son calendrier cette semaine avec le retour du festival annuel Worthy Farm.

Bbc

Des émissions telles que The Great British Sewing Bee ont été soit supprimées, soit déplacées dans le cadre de l’énorme bouleversement du calendrier[/caption]

Les goûts d’Elton John, Arctic Monkeys, Lizzo et Lana Del Ray, sont sur le point de se produire lors de l’extravagance musicale très médiatisée.

Blondie, Guns N ‘Roses, Lil Nas X, Carly Rae Jepsen, Becky Hill, Raye et Aitch figurent également parmi les autres noms de stars qui se produiront.

Mais alors que la BBC devrait diffuser plus de 40 heures de couverture présentées par Clara Amfo, Jack Saunders et Jo Whiley, d’autres émissions ont été déplacées.

Parmi les autres noms de l’équipe de télévision et de radio à diffuser sur les ondes, citons Craig Charles, Dermot O’Leary, Jordan North, Lauren Laverne, Pete Tong, Vick Hope et Zoe Ball.

La couverture du festival débutera à 19h30 le vendredi 23 juin, ce qui signifie que l’édition hebdomadaire de Gardener’s World ne sera pas diffusée.

Monty Don ne reviendra pas sur les ondes avec un nouvel épisode avant le vendredi 30 juin à 21 heures alors que The Arctic Monkey’s montera sur scène en tant que premiers titres de la semaine précédente.

Le samedi 24 juin, la couverture commence à 17 heures, ce qui signifie que l’édition hebdomadaire de Hidden Treasures of the National Trust ne sera pas diffusée.

L’émission factuelle habituellement diffusée vers 16h25 sera remplacée par la couverture de la deuxième journée du festival.

Le dimanche 25 juin, des épisodes d’émissions préférées des fans seront diffusés plus tôt que d’habitude, pour faire place à la couverture qui commence à 18 heures sur BBC Two.

La Great British Sewing Bee est généralement vue après 17h, mais un épisode sera plutôt diffusé à 14h35.

La série bien-aimée de Stanley Tucci Searching for Italy est généralement diffusée après 18h, mais elle sera plutôt regardée par les téléspectateurs à 16h30 tandis que Flog It! sera diffusé 15 minutes plus tard que son créneau horaire habituel à 17 heures précises.

Éclaboussure

Monty Don fera place aux Arctic Monkey’s[/caption] Bbc

La série bien-aimée de Stanley Tucci Searching for Italy sera diffusée plus tôt que d’habitude[/caption]