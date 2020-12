* Les émissions ont atteint 59,1 gigatonnes l’année dernière

* La baisse des émissions de 2020 liée au COVID-19 a un impact négligeable

Par Nina Chestney

LONDRES, 9 décembre (Reuters) – Les émissions de gaz à effet de serre ont atteint un nouveau sommet l’année dernière, mettant le monde sur la bonne voie pour une augmentation moyenne de la température de 3 degrés Celsius, a montré mercredi un rapport de l’ONU.

Le rapport du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) – le dernier à suggérer que le monde se dirige vers un changement climatique extrême – fait suite à une année de conditions météorologiques extrêmes, notamment une perte de glace rapide dans l’Arctique ainsi que des vagues de chaleur et des incendies de forêt records en Sibérie. et l’Ouest américain.

Lundi, des chercheurs du service européen Copernicus sur le changement climatique ont déclaré que le mois dernier était le mois de novembre le plus chaud jamais enregistré.

« L’année 2020 est en passe d’être l’une des plus chaudes jamais enregistrées, tandis que les incendies de forêt, les tempêtes et les sécheresses continuent de faire des ravages », a déclaré Inger Andersen, Directrice exécutive du PNUE.

Le rapport annuel sur les «écarts d’émissions» mesure l’écart entre les émissions prévues et celles compatibles avec la limitation de la hausse de la température mondiale au cours de ce siècle, comme convenu dans l’Accord de Paris de 2015.

Dans le cadre du pacte mondial sur le climat, les nations se sont engagées à atteindre un objectif à long terme de limiter l’augmentation moyenne de la température à moins de 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels et à poursuivre leurs efforts pour la limiter encore plus à 1,5 ° C.

Les émissions ont cependant augmenté en moyenne de 1,4 pour cent par an depuis 2010, avec une augmentation plus forte de 2,6 pour cent l’an dernier en raison, en partie, d’une forte augmentation des incendies de forêt.

Les émissions totales d’équivalent dioxyde de carbone (GtCO2e) en 2019 ont atteint un nouveau record de 59,1 gigatonnes.

Cette année, il y a eu une baisse temporaire des émissions alors que les économies ralentissaient en raison de la pandémie de coronavirus.

La baisse des déplacements, de l’activité industrielle et de la production d’électricité qui en résulte devrait aboutir à une réduction de 7% des émissions, selon le rapport. Cela se traduit par une réduction de seulement 0,01 ° C du réchauffement climatique d’ici 2050.

Les investissements verts dans le cadre des plans de relance du gouvernement pour sortir les économies de la crise induite par la pandémie pourraient réduire jusqu’à 25% les émissions prévues en 2030.

De tels packages pourraient mettre les émissions en 2030 à 44 GtCO2e – dans la fourchette qui donne 66% de chances de maintenir les hausses de température en dessous de 2 ° C, mais toujours insuffisante pour atteindre l’objectif de 1,5 ° C.

Les Nations Unies et la Grande-Bretagne organisent un événement en ligne samedi pour marquer le cinquième anniversaire de l’Accord de Paris, et les gouvernements sont sous pression pour proposer des objectifs climatiques plus sévères avant la fin de l’année.

Un nombre croissant de pays se sont engagés à atteindre des émissions nettes nulles d’ici le milieu du siècle, mais celles-ci doivent se traduire par des politiques et des actions fortes à court terme, selon le rapport du PNUE.

« Les niveaux d’ambition dans l’Accord de Paris doivent encore être à peu près triplés pour la voie 2C et multipliés par au moins cinq pour la voie 1.5C », a-t-il ajouté.

(Reportage de Nina Chestney; édité par Katy Daigle et Kirsten Donovan)