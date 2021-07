Les émissions à vie des véhicules électriques sont inférieures à celles des voitures à essence, selon les experts

Un point de recharge pour véhicules électriques à Stoke-on-Trent, en Angleterre. Nathan Stirk | Getty Images Actualités | Getty Images

Le nombre de véhicules électriques sur les routes du monde augmente, avoir atteint un nombre record l’année dernière. Cela semblerait être une bonne nouvelle, alors que le monde essaie de se sevrer des combustibles fossiles qui détruisent le climat mondial. Mais à mesure que les voitures électriques deviennent de plus en plus populaires, certains se demandent à quel point elles sont écologiques. Les batteries des véhicules électriques, par exemple, se rechargent grâce à l’énergie provenant directement du réseau électrique, qui est lui-même souvent alimenté par des combustibles fossiles. Et il y a des questions sur la consommation d’énergie de la construction d’un VE ou d’une batterie de VE, par rapport à la construction d’un véhicule traditionnel comparable.

Les véhicules électriques sont-ils plus écologiques ?

La réponse courte est oui, mais leur plein potentiel vert est encore loin. Les experts s’accordent généralement à dire que les véhicules électriques créent une empreinte carbone plus faible au cours de leur durée de vie que les voitures et les camions qui utilisent des moteurs à combustion interne traditionnels. L’année dernière, chercheurs des universités de Cambridge, Exeter et Nijmegen aux Pays-Bas ont constaté que dans 95 % du monde, conduire une voiture électrique est meilleur pour l’environnement que conduire une voiture à essence. Les réseaux électriques dans la plupart des régions du monde sont toujours alimentés par des combustibles fossiles tels que le charbon ou le pétrole, et les véhicules électriques dépendent de cette énergie pour se recharger. Par ailleurs, la production de batteries EV reste un processus énergivore.

La production de véhicules électriques entraîne nettement plus d’émissions que la production de voitures à essence… qui proviennent principalement de la production de batteries. Florian Knobloch Centre de Cambridge pour la gouvernance de l’environnement, de l’énergie et des ressources naturelles

UNE étude du Massachusetts Institute of Technology Energy Initiative ont constaté que la production de batteries et de carburant pour un VE génère des émissions plus élevées que la fabrication d’une automobile. Mais ces coûts environnementaux plus élevés sont compensés par l’efficacité énergétique supérieure des véhicules électriques au fil du temps. En bref, les émissions totales par mile des voitures à batterie sont inférieures à celles des voitures comparables équipées de moteurs à combustion interne. « Si nous examinons la situation actuelle, dans certains pays, les véhicules électriques sont meilleurs même avec le réseau actuel », a déclaré à CNBC Sergey Paltsev, chercheur principal au MIT Energy Initiative et l’un des auteurs de l’étude. . Paltsev a expliqué que tous les avantages des véhicules électriques ne seront réalisés qu’une fois que les sources d’électricité seront devenues renouvelables, et cela pourrait prendre plusieurs décennies pour que cela se produise.

En savoir plus sur les véhicules électriques de CNBC Pro

« Actuellement, le véhicule électrique aux États-Unis, en moyenne, émettrait environ 200 grammes de CO2 par mile », a-t-il déclaré. « Nous prévoyons qu’avec le nettoyage du réseau, nous pouvons réduire les émissions des véhicules électriques de 75 %, d’environ 200 (grammes) aujourd’hui à environ 50 grammes de CO2 par mile en 2050. » De même, Paltsev a déclaré que les recherches du MIT ont montré que les voitures hybrides non rechargeables équipées de moteurs à combustion interne émettent actuellement environ 275 grammes de CO2 par mile. En 2050, leurs émissions prévues devraient se situer entre 160 et 205 grammes de CO2 par mile – la gamme est plus large que les véhicules électriques, car les normes de carburant varient d’un endroit à l’autre. La décarbonisation est le processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre produites par la combustion de combustibles fossiles. Les efforts visant à réduire la pollution dans diverses industries devraient réduire davantage l’impact environnemental de la production et de la recharge des véhicules électriques au fil du temps. « Quand vous attendez avec impatience le reste de la décennie, où nous verrons des quantités massives de décarbonisation dans la production d’électricité et une quantité massive de décarbonisation dans le secteur industriel, les véhicules électriques bénéficieront de toute cette décarbonisation », Eric Hannon, un habitant de Francfort. partenaire de McKinsey & Company, a déclaré à CNBC.

Les batteries sont le plus gros émetteur

Les véhicules électriques reposent sur des batteries lithium-ion rechargeables pour fonctionner. Le processus de fabrication de ces batteries – de l’utilisation de matières premières minières comme le cobalt et le lithium à la production dans des giga-usines et des transports – est énergivore et l’une des plus grandes sources d’émissions de carbone des véhicules électriques aujourd’hui, ont déclaré les experts. Les gigafactories sont des installations qui produisent des batteries de véhicules électriques à grande échelle. « La production de véhicules électriques entraîne beaucoup plus d’émissions que la production de voitures à essence. Selon le pays de production, cela représente entre 30 et 40 % d’émissions supplémentaires, qui proviennent principalement de la production de batteries », a déclaré Florian Knobloch, membre du Centre de Cambridge pour la gouvernance de l’environnement, de l’énergie et des ressources naturelles. Ces chiffres d’émissions de production plus élevés sont considérés comme « un investissement initial, qui rapporte assez rapidement en raison de la réduction des émissions sur la durée de vie ».

La Chine domine actuellement la production de batteries, avec 93 gigausines produisant des cellules de batterie lithium-ion contre seulement quatre aux États-Unis, le Washington Post a rapporté cette année. « Je pense que la batterie est le composant le plus compliqué du véhicule électrique et qu’elle possède la chaîne d’approvisionnement la plus complexe », a déclaré à CNBC George Crabtree, directeur du Joint Center for Energy Storage Research du département américain de l’Énergie, ajoutant que la source d’énergie utilisée dans la production de batteries fait une énorme différence sur l’empreinte carbone des véhicules électriques. Les batteries fabriquées dans les anciennes gigafactories en Chine sont généralement alimentées par des combustibles fossiles, car c’était la tendance il y a cinq à dix ans, a-t-il expliqué. Ainsi, les véhicules électriques construits avec des batteries provenant d’usines existantes Mais cela est en train de changer, a-t-il déclaré, car « les gens ont réalisé que c’est une énorme empreinte carbone ». Les experts ont souligné d’autres considérations concernant la production de batteries. Ils comprennent des pratiques minières contraires à l’éthique et non durables pour l’environnement, ainsi qu’une nature géopolitique complexe de la chaîne d’approvisionnement, où les pays ne veulent pas dépendre d’autres pays pour les matières premières comme le cobalt et le lithium, ou les batteries finies. Selon Crabtree, les matières premières minières nécessaires à la production de batteries seront probablement les dernières à être décarbonées.

Recycler et décarboner le réseau

Aujourd’hui, très peu de cellules de batterie usagées sont recyclées. Les experts ont déclaré que cela pouvait changer avec le temps, car les matières premières nécessaires à la production de batteries sont en quantité limitée, ne laissant aux entreprises d’autre choix que de recycler. Hannon de McKinsey a décrit d’autres raisons pour lesquelles les entreprises doivent intensifier leurs efforts de recyclage. Ils incluent un environnement réglementaire dans lequel les producteurs, selon la loi, devraient gérer les batteries usagées – et leur élimination pourrait être plus coûteuse. « Les gens qui considèrent le manque d’infrastructures de recyclage comme un problème ne reconnaissent pas que nous n’avons pas encore besoin d’infrastructures de recyclage étendues parce que les voitures sont si nouvelles que nous n’en avons pas besoin de beaucoup », a-t-il déclaré. La plupart des constructeurs automobiles s’efforcent déjà de s’assurer qu’ils disposent d’une capacité de recyclage importante avant que les véhicules électriques n’atteignent la fin de leur vie utile au cours de la prochaine décennie, a-t-il ajouté.

Ce n’est pas une solution miracle pour l’atténuation du changement climatique. Idéalement, vous essayez également de réduire massivement le nombre de voitures et essayez de pousser des choses comme les transports en commun Florian Knobloch Centre de Cambridge pour la gouvernance de l’environnement, de l’énergie et des ressources naturelles

Knobloch de l’Université de Cambridge a déclaré que de nombreuses recherches étaient consacrées à l’amélioration de la technologie des batteries, afin de les rendre plus durables sur le plan environnemental et moins dépendantes des matières premières rares. Davantage d’efforts sont également nécessaires pour décarboner le réseau électrique, il ajouta. « Il est très important que plus de capacité de production d’électricité renouvelable soit ajoutée au réseau chaque année, que la capacité de production de charbon », a déclaré Knobloch. « Aujourd’hui, il est beaucoup plus facile de construire des éoliennes solaires ou offshore à grande échelle que de construire une nouvelle centrale électrique à combustibles fossiles. Ce que nous voyons, c’est davantage d’électricité renouvelable entrant dans le réseau partout dans le monde. » Pourtant, il a souligné que la production d’électricité à l’aide de sources renouvelables émettra toujours des gaz à effet de serre, car il y a des émissions provenant de la production des panneaux solaires et des éoliennes. « Ce que nous regardons, c’est combien de temps faudra-t-il avant que le réseau électrique soit suffisamment décarboné pour que vous voyiez un grand avantage des véhicules électriques », a ajouté Knobloch.

Politiques nécessaires au changement sociétal

Les experts s’accordent à dire qu’une transition des voitures à essence vers les véhicules électriques n’est pas une panacée pour la lutte mondiale contre le changement climatique. Elle doit s’accompagner d’un changement sociétal qui favorise une plus grande utilisation des transports en commun et des modes de déplacement alternatifs, notamment le vélo et la marche. La réduction de l’utilisation des véhicules privés nécessite beaucoup de financement et de planification politique. Paltsev du MIT, qui est également directeur adjoint du programme conjoint de l’université sur la science et la politique du changement global, a expliqué qu’il y a actuellement environ 1,2 milliard de voitures à essence sur la route dans le monde – ce nombre devrait passer de 1,8 milliard à 2 milliards. En comparaison, il n’y a actuellement qu’environ 10 millions de véhicules électriques.