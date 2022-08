Les émissaires des États-Unis et de l’UE rencontrent le président serbe sur le Kosovo

BELGRADE, Serbie (AP) – Les émissaires des États-Unis et de l’Union européenne ont rencontré le président serbe jeudi alors qu’ils poursuivaient leurs efforts pour désamorcer les tensions serbes avec le Kosovo après qu’une réunion la semaine dernière à Bruxelles s’est terminée sans accord sur un différend entre les anciens ennemis de la guerre des Balkans .

Les tensions entre la Serbie et le Kosovo ont monté en flèche à la fin du mois dernier lorsque le gouvernement du Kosovo a déclaré que les documents d’identité et les plaques d’immatriculation des véhicules délivrés par les Serbes ne seraient plus valables sur le territoire du Kosovo, tout comme ceux délivrés par le Kosovo ne sont pas valables en Serbie.

La Serbie ne reconnaît pas la déclaration d’indépendance du Kosovo de 2008 et considère toujours le territoire comme le sien.

L’émissaire américain Gabriel Escobar et Miroslav Lajcak de l’UE ont tous deux déclaré après la rencontre avec le président serbe Aleksandar Vucic que les efforts pour résoudre le problème litigieux se poursuivraient. Ils n’ont fourni aucun autre détail.

Escobar et Lajcak sont venus à Belgrade du Kosovo, où ils ont rencontré mercredi le Premier ministre kosovar Albin Kurti et jeudi les dirigeants serbes du Kosovo.

“Rencontre longue et difficile tout à l’heure avec le président Vucic”, a déclaré Escobar sur le compte Twitter de l’ambassade des États-Unis. “Nous apprécions l’engagement du président en faveur de la paix et de la stabilité.”

Lajcak a qualifié la discussion de “difficile mais responsable”.

Kurti a déclaré qu’il agissait en réciprocité avec les mesures de la Serbie avec son déménagement sur les plaques d’immatriculation et les documents. Mais les Serbes du Kosovo ont réagi avec fureur, bloquant les routes dans le nord du Kosovo dominé par les Serbes. Belgrade a accusé le Kosovo de faire pression sur la minorité serbe, qui rejette largement les documents émis par le Kosovo défiant son statut d’État.

L’incident a alimenté les craintes de nouveaux troubles dans les Balkans au milieu des incertitudes causées par la guerre en Ukraine et les liens étroits de la Russie avec la Serbie. Le Kosovo a reporté la mise en œuvre de la décision au 1er septembre alors que Washington et Bruxelles intensifient leurs efforts diplomatiques pour résoudre la crise.

L’indépendance du Kosovo a été reconnue par Washington et la plupart des pays de l’UE, tandis que la Serbie s’est appuyée sur le soutien de Moscou et de la Chine pour sa tentative de conserver l’ancienne province. Belgrade a perdu le contrôle du Kosovo en 1999 après que l’OTAN a bombardé le pays pour mettre fin à sa répression brutale contre les rebelles séparatistes de souche albanaise.

Vucic a déclaré sur Instagram que “nous n’avons pas eu de discussions faciles”. Il a ajouté que “nous n’abandonnerons pas nos intérêts nationaux et étatiques vitaux, principalement les intérêts de notre peuple, votre sécurité”.

Au cours des dernières années, l’UE a négocié des négociations entre le Kosovo et la Serbie pour normaliser les relations, cherchant à faire avancer leurs efforts pour rejoindre l’Union européenne.

Les soldats de la paix de l’OTAN ont renforcé leur présence dans le nord du Kosovo en réponse à l’augmentation des tensions.

Jovana Gec, Associated Press