Les émissaires des États-Unis et de l’UE rencontrent le Premier ministre du Kosovo pour éviter les tensions

PRISTINA, Kosovo – Les émissaires des États-Unis et de l’Union européenne ont rencontré mercredi le Premier ministre du Kosovo dans un ultime effort pour éviter de nouvelles tensions avec la Serbie après qu’une réunion la semaine dernière à Bruxelles s’est terminée sans accord sur un différend entre les anciens ennemis de la guerre des Balkans.

Les tensions entre la Serbie et le Kosovo ont de nouveau augmenté à la fin du mois dernier lorsque le gouvernement du Kosovo a déclaré que les documents d’identité et les plaques d’immatriculation des véhicules délivrés par les Serbes ne seraient plus valables sur le territoire du Kosovo, car ceux délivrés par le Kosovo ne sont pas valables en Serbie.