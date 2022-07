Les émissaires de la Bulgarie et de la Macédoine du Nord se rencontrent sur les pourparlers du bloc de l’UE

SOFIA, Bulgarie (AP) – Les ministres des Affaires étrangères de la Bulgarie et de la Macédoine du Nord se sont rencontrés dimanche à Sofia pour discuter des prochaines étapes de la voie de la Macédoine du Nord vers les pourparlers d’adhésion à l’UE, un jour après que le parlement de Skopje a voté en faveur d’une proposition française qui devrait lever le veto de Bulgari à l’adhésion de la Macédoine du Nord au bloc.

La Bulgarie, membre de l’UE, avait jusqu’à récemment retardé tout progrès dans ces pourparlers d’adhésion, accusant le gouvernement de la Macédoine du Nord de manquer de respect aux liens culturels, linguistiques et historiques partagés.

Les deux pays se sont mis d’accord sur “des mesures extrêmement ambitieuses à court et à long terme, qui visent en pratique à résoudre de nombreux problèmes ouverts”, a déclaré à la presse la ministre bulgare des Affaires étrangères, Teodora Genchovska.

« La Bulgarie est le pays qui soutient le plus fortement l’intégration européenne de la République de Macédoine du Nord et de l’Albanie ; c’est pourquoi nous leur souhaitons de réussir sur la voie qu’ils souhaitent emprunter depuis longtemps. Avec des efforts conjoints et avec notre soutien, ils atteindront ce que les citoyens de la République de Macédoine du Nord veulent le plus atteindre – l’adhésion à l’UE », a déclaré Genchovska.

Son homologue, Bujar Osmani, a déclaré que son pays comptait sur le soutien de la Bulgarie et a exprimé l’espoir que les relations bilatérales entrent dans une nouvelle phase.

“C’est une opportunité historique pour nous qu’après 17 ans avec le statut de pays candidat à l’adhésion, la République de Macédoine du Nord ait l’opportunité d’entamer des négociations avec l’UE”, a déclaré Osmani.

La Macédoine du Nord entamera les négociations d’adhésion avec l’UE le 19 juillet, a annoncé samedi son Premier ministre.

L’Assemblée nationale bulgare a déjà approuvé la proposition française, mais les législateurs ont fixé des conditions supplémentaires pour accepter l’adhésion de la Macédoine du Nord à l’UE. Ils incluaient la protection des Bulgares vivant en Macédoine du Nord en les incluant dans sa constitution sur un pied d’égalité et sans présumer que la Bulgarie reconnaîtrait le macédonien comme une langue distincte du bulgare.

La taille de la communauté bulgare en Macédoine du Nord est un sujet de discorde. Les données officielles du recensement de 2021 l’évaluent à 3 504 personnes, soit environ 0,2 % de la population. La Bulgarie a douté de ce chiffre, notant qu’environ 90 000 des quelque 2 millions d’habitants de la Macédoine du Nord ont reçu la double nationalité bulgare au cours des deux dernières décennies sur la base de racines familiales. Environ 53 000 autres demandes sont en attente.

L’accord débloquerait également le début des négociations pour l’Albanie voisine, un autre espoir de l’UE. Les perspectives européennes des pays des Balkans occidentaux ont suscité une attention accrue à la suite des efforts du bloc pour rapprocher l’Ukraine après l’invasion russe.

The Associated Press